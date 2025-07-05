Найсмачніша і найкорисніша намазка: на приготування треба всього 5 хвилин

Створювати намазки можна з різноманітних продуктів, серед яких особливо популярними є варені яйця та консерви. Для підсилення смаку слід додавати свіжу зелень, огірки, каперси, авокадо, а також різноманітні сири та спеції.

Сьогодні 24 Канал з посиланням на фудблогерку @anny.cooking ділиться рецептом дуже смачної й корисної намазки з яєць і тунця.

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Намазка з варених яєць і тунця

Час: 5 хвилин

5 хвилин Порції: 2 – 3

Інгредієнти:

– 3 яйця;

– 1 банка тунця;

– 2 огірки;

– 1 столова ложка крем-сиру;

– сіль – за бажанням.

Як приготувати таку намазку: дивіться відео

Приготування:

Розімніть зварені на круто яйця, огірки наріжте кубиком.

Додайте тунець, крем-сир, сіль та ретельно перемішайте.

Подавайте з грінками, й буде ідеально.

Смачного!

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