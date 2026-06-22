"Наполеон" з суницею – новий хіт літа: робимо десерт, в який закохуються з маленького шматочка

Що може бути краще за улюблений "Наполеон"? Лише торт, збагачений ароматом та смаком суниці!

Якщо немає ідей для смачного десерту, завжди можна повернутися до улюбленого "Наполеона", який суниця зробить просто неперевершеним. Повторюємо рецепт з TikTok yummy.lera та насолоджуємося смаком літа! Читайте також Полуничне масло розриває всі можливі тренди: цей хіт варто спробувати кожному Як зробити "Наполеон" з суницею? Інгредієнти:

– 450 грамів листкового тіста;

– суниця;

крем:

– 2 яйця;

– 200 – 300 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 20 грамів ванільного цукру;

– 60 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 600 мілілітрів молока;

– 120 грамів вершкового масла;

– 400 мілілітрів вершків 33%. Цей торт точно вразить: дивіться відео Приготування: Тісто розкочуйте якнайтонше, наріжте прямокутниками приблизно 21×15 сантиметрів, часто наколіть виделкою та випікайте 15 хвилин при 200 градусів. Охолоджені заготовки розріжте вздовж навпіл, щоб отримати 10 тонких коржів, а залишки та обрізки подрібніть блендером на крихту. Для крему змішайте яйця з цукром, дрібкою солі, ваніллю та крохмалем, після чого тонкою цівкою влийте закипіле молоко, постійно помішуючи суміш. Поверніть масу на середній вогонь і варіть до загущення, потім зніміть, вмішайте вершкове масло, накрийте плівкою "в контакт" і повністю охолодіть спочатку на столі, а потім у холодильнику. Окремо збийте холодні вершки до пишності й акуратно, в кілька етапів, підмішайте їх до прохолодної заварної основи. Збираємо торт. Перемастіть коржі кремом, викладаючи на кожен шар свіжу суницю, після чого покрийте залишками крему боки та верх торта. Рівномірно обсипте весь десерт підготовленою крихтою, поставте в холодильник на ніч для просочення, а перед подачею додатково прикрасьте ягодами.