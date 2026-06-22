Якщо немає ідей для смачного десерту, завжди можна повернутися до улюбленого "Наполеона", який суниця зробить просто неперевершеним. Повторюємо рецепт з TikTok yummy.lera та насолоджуємося смаком літа!
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Як зробити "Наполеон" з суницею?
Інгредієнти:
– 450 грамів листкового тіста;
– суниця;
крем:
– 2 яйця;
– 200 – 300 грамів цукру;
– дрібка солі;
– 20 грамів ванільного цукру;
– 60 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 600 мілілітрів молока;
– 120 грамів вершкового масла;
– 400 мілілітрів вершків 33%.
Цей торт точно вразить: дивіться відеоЧитайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Приготування:
- Тісто розкочуйте якнайтонше, наріжте прямокутниками приблизно 21×15 сантиметрів, часто наколіть виделкою та випікайте 15 хвилин при 200 градусів.
- Охолоджені заготовки розріжте вздовж навпіл, щоб отримати 10 тонких коржів, а залишки та обрізки подрібніть блендером на крихту.
- Для крему змішайте яйця з цукром, дрібкою солі, ваніллю та крохмалем, після чого тонкою цівкою влийте закипіле молоко, постійно помішуючи суміш.
- Поверніть масу на середній вогонь і варіть до загущення, потім зніміть, вмішайте вершкове масло, накрийте плівкою "в контакт" і повністю охолодіть спочатку на столі, а потім у холодильнику.
- Окремо збийте холодні вершки до пишності й акуратно, в кілька етапів, підмішайте їх до прохолодної заварної основи.
- Збираємо торт. Перемастіть коржі кремом, викладаючи на кожен шар свіжу суницю, після чого покрийте залишками крему боки та верх торта.
- Рівномірно обсипте весь десерт підготовленою крихтою, поставте в холодильник на ніч для просочення, а перед подачею додатково прикрасьте ягодами.