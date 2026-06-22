Якщо немає ідей для смачного десерту, завжди можна повернутися до улюбленого "Наполеона", який суниця зробить просто неперевершеним. Повторюємо рецепт з TikTok yummy.lera та насолоджуємося смаком літа!

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Як зробити "Наполеон" з суницею?

Інгредієнти:

– 450 грамів листкового тіста;

– суниця;

крем:

– 2 яйця;

– 200 – 300 грамів цукру;

– дрібка солі;

– 20 грамів ванільного цукру;

– 60 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 600 мілілітрів молока;

– 120 грамів вершкового масла;

– 400 мілілітрів вершків 33%.

Цей торт точно вразить: дивіться відео

Приготування: