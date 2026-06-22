Если нет идей для вкусного десерта, всегда можно вернуться к любимому "Наполеону", который с клубникой станет просто непревзойденным. Повторяем рецепт из TikTok от yummy.lera и наслаждаемся вкусом лета!

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Как приготовить "Наполеон" с клубникой?

Ингредиенты:

– 450 граммов слоеного теста;

– земляника;

крем:

– 2 яйца;

– 200–300 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 20 граммов ванильного сахара;

– 60 граммов кукурузного крахмала;

– 600 миллилитров молока;

– 120 граммов сливочного масла;

– 400 миллилитров сливок 33%.

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Приготовление: