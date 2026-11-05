Забудьте про шарлотку та міксер: насипний пиріг "Три склянки", який тане в роті

Коли вдома назбиралося багато яблук, а звична бісквітна шарлотка вже приїлася, ідеальним кулінарним порятунком стає знаменитий насипний десерт "Три склянки". Для нього не потрібно вимішувати рідку масу, діставати міксер чи користуватися кухонними вагами.

Усі сухі складові відмірюють однією стандартною склянкою об'ємом 200 – 250 мілілітрів, що зводить підготовку до лічених хвилин. Головна магія рецепта розкривається безпосередньо у формі під час випікання. Суха суміш борошна, манної крупи та цукру перекладається шарами натертих соковитих яблук, а зверху вкривається стружкою замороженого вершкового масла.

Гарячий фруктовий сік поступово розчиняє крупинки цукру й просочує манку, яка набухає та перетворюється на ніжне кремове суфле, тоді як масло формує зверху тонку карамельно-хрустку скоринку.

Як зробити пиріг "Три склянки"?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 склянка пшеничного борошна;

– 1 склянка манної крупи;

– 1 склянка цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 1 чайна ложка меленої кориці;

– 1 дрібка дрібної солі;

соковита начинка та вершковий шар:

– 1 – 1,2 кілограма кисло-солодких яблук;

– 100 – 120 грамів замороженого вершкового масла.

Приготування: