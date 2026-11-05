Забудьте про шарлотку та міксер: насипний пиріг "Три склянки", який тане в роті
Коли вдома назбиралося багато яблук, а звична бісквітна шарлотка вже приїлася, ідеальним кулінарним порятунком стає знаменитий насипний десерт "Три склянки". Для нього не потрібно вимішувати рідку масу, діставати міксер чи користуватися кухонними вагами.
Усі сухі складові відмірюють однією стандартною склянкою об'ємом 200 – 250 мілілітрів, що зводить підготовку до лічених хвилин. Головна магія рецепта розкривається безпосередньо у формі під час випікання. Суха суміш борошна, манної крупи та цукру перекладається шарами натертих соковитих яблук, а зверху вкривається стружкою замороженого вершкового масла.
Гарячий фруктовий сік поступово розчиняє крупинки цукру й просочує манку, яка набухає та перетворюється на ніжне кремове суфле, тоді як масло формує зверху тонку карамельно-хрустку скоринку.
Як зробити пиріг "Три склянки"?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 склянка пшеничного борошна;
– 1 склянка манної крупи;
– 1 склянка цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 1 чайна ложка меленої кориці;
– 1 дрібка дрібної солі;
соковита начинка та вершковий шар:
– 1 – 1,2 кілограма кисло-солодких яблук;
– 100 – 120 грамів замороженого вершкового масла.
Приготування:
- У глибокій ємності з'єднайте борошно, манну крупу, цукор, розпушувач, дрібку солі та мелену корицю, після чого ретельно вимішайте вінчиком до повної однорідності сухих компонентів і розділіть суміш на 3 рівні частини.
- Яблука вимийте, розріжте, видаліть насіннєві камери та натріть на великій тертці.
- Знімати тонку шкірку необов'язково, а надто рясний сік злегка злийте, залишаючи м'якоть достатньо вологою для просочування крупи, та розділіть терту масу на 2 частини.
- Дно та бортики форми для випікання застеліть якісним пергаментом і змастіть шматочком масла.
- Насипте на дно 1 частину сухої маси, рівномірно розподіліть поверх неї 1 порцію яблук без надмірного трамбування, присипте другою частиною сухої суміші, викладіть решту яблук і закрийте пиріг залишками сухих круп.
- Зверху на всю площу майбутнього десерту щедро натріть на великій тертці 100 – 120 грамів дуже холодного вершкового масла.
- Відправте форму в розігріту до 180 градусів духовку на 45 – 55 хвилин, поки верхівка не вкриється рівномірною золотисто-рум'яною скоринкою.
- Готовий пиріг обов'язково залиште у формі до повного охолодження на 1 – 2 години: за цей час манка остаточно стабілізується, завдяки чому страва легко нарізатиметься на охайні багатошарові порційні шматочки.