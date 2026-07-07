Цей інгредієнт зробить смак борщу ще насиченішим: секрет досвідчених кулінарів

Борщ – це шедевр, яким час від часу насолоджується кожен із нас. Тому важливо, щоб страва мала не лише насичений колір, а й смак.

У це важко повірити, але цукор може стати вашим головним секретом у приготуванні неймовірно смачного борщу. Як він працює і чому його варто додати у страву – розповідає портал Shuba.

Читайте також Чорна смородина швидко минає: ось 3 варення, які варто зробити просто зараз

Навіщо додавати цукор у борщ?

Цей інгредієнт потрібен у борщі зовсім не для того, щоб зробити його солодким. Якщо у готовій страві чітко відчувається цукор – це ознака кулінарного промаху.

Справжня причина криється в гармонії смаків. Автентичний борщ завжди вважався кисло-солодким. Щоб буряк не зблід і зберіг свій благородний рубіновий відтінок, під час готування обов'язково додають кислоту: оцет, лимонний сік або томати. Проте така основа часто виходить занадто різкою, і саме тут на допомогу приходить цукор.

Секрети улюбленої страви / Фото Pixabay

Він працює як природний підсилювач, який пом'якшує агресивну кислоту та допомагає овочам максимально розкрити свій аромат. Цей прийом давно використовують італійці в усіх томатних соусах. Це схоже на дрібку солі у солодкому тісті, яка потрібна для балансу, а не для солоності.

Звісно, сліпо дотримуватися пропорцій не варто. Якщо вам дісталися соковиті, солодкі літні овочі, від додаткових підсолоджувачів можна взагалі відмовитися. А от узимку, коли буряк і морква часто бляклі й безсмакові, або якщо ви готуєте борщ із квашеною капустою чи переборщили з оцтом, цукор стане справжнім рятівником.

Для великої каструлі достатньо від однієї дрібки до чайної ложки. Кулінари радять додавати його не в сам бульйон, а посипати ним томатну пасту чи буряк під час пасерування. Так овочі злегка карамелізуються й віддадуть страві максимум смаку. Зрештою, на кухні немає залізобетонних канонів.