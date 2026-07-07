В это трудно поверить, но сахар может стать вашим главным секретом при приготовлении невероятно вкусного борща. Как он работает и почему его стоит добавить в блюдо – рассказывает портал Shuba.

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Зачем добавлять сахар в борщ?

Этот ингредиент нужен в борще вовсе не для того, чтобы сделать его сладким. Если в готовом блюде отчетливо чувствуется сахар – это признак кулинарной ошибки.

Настоящая причина кроется в гармонии вкусов. Настоящий борщ всегда считался кисло-сладким. Чтобы свекла не побледнела и сохранила свой благородный рубиновый оттенок, во время приготовления обязательно добавляют кислоту: уксус, лимонный сок или помидоры. Однако такая основа часто получается слишком резкой, и именно здесь на помощь приходит сахар.

Секреты любимого блюда / Фото Pixabay

Он действует как естественный усилитель, смягчающий агрессивную кислоту и помогающий овощам максимально раскрыть свой аромат. Этот прием давно используют итальянцы во всех томатных соусах. Это похоже на щепотку соли в сладком тесте, которая нужна для баланса, а не для солености.

Конечно, слепо следовать пропорциям не стоит. Если вам достались сочные, сладкие летние овощи, от дополнительных подсластителей можно вообще отказаться. А вот зимой, когда свекла и морковь часто блеклые и безвкусные, или если вы готовите борщ с квашеной капустой или переборщили с уксусом, сахар станет настоящим спасителем.

Для большой кастрюли достаточно от одной щепотки до чайной ложки. Кулинары советуют добавлять его не в сам бульон, а посыпать им томатную пасту или свеклу во время пассирования. Так овощи слегка карамелизуются и придадут блюду максимальный вкус. В конце концов, на кухне нет жестких правил.