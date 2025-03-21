Відповідь може здивувати: чи потрібно мити банани перед вживанням

Більшість людей миє яблука, груші чи помідори перед тим, як з'їсти. Це звичка, яку привчають з дитинства. Але з бананами ситуація інша – шкірку завжди викидають, тому дехто вважає миття зайвим.

Бананова шкірка може виглядати чистою, але насправді це не так, повідомляє 24 Канал із посиланням на pysznosci. Навіть якщо ви не їсте її, мити банани перед вживанням – важливе правило, яке допоможе уникнути непотрібних ризиків.

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Чому варто мити банани

Банани ростуть на плантаціях, де активно використовують пестициди. Це хімічні речовини, які захищають плоди від шкідників і хвороб. Після збору врожаю банани додатково обробляють консервантами. Також плоди часто обприскують етиленом – щоб дозрівали швидше.

Усі ці речовини залишаються на шкірці бананів. Торкаючись немитої шкірки, людина переносить хімію та бактерії на свої руки. Потім забруднення легко потрапляють на губи, обличчя або інші продукти поряд. Схожа ситуація з ананасами, цитрусовими та кавунами – їх також потрібно мити ретельно.

Як правильно мити банани

Просто потримати банан під проточною водою – вже непогано. Так можна зменшити кількість забруднень на шкірці.

Якщо потрібне ретельніше очищення, приготуйте спеціальний двоетапний розчин. Візьміть 1 літр води і половину склянки оцту. Замочіть банани в цьому розчині на кілька хвилин.

Після цього приготуйте содовий розчин. На 1 літр води додайте повну столову ложку харчової соди. Перекладіть банани в содовий розчин ще на кілька хвилин. Сода прибере забруднення, які не зміг видалити оцет.

На завершення ретельно промийте банани чистою проточною водою. Цей спосіб миття ідеальний для фруктів, якими годують дітей або людей із чутливим травленням.

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