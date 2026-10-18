Ідеальний хрускіт та смак: секрет смаження картоплі, про який ви навіть не здогадуєтеся

Знайома картина: нарізали ідеальну картоплю, кинули в олію, а через десять хвилин на сковороді замість хрусткої картоплі фрі утворилася безформна розварена каша. Більшість намагається рятуватися промиванням під холодною водою. Це прибирає залишки крохмалю зі зрізів, але золотистої хрумкої скоринки все одно не дає.

Справжній фокус працює лише з окропом. Коли сирі брусочки потрапляють у гарячу солону воду на 2 – 3 хвилини, крохмаль на їхній поверхні миттєво заварюється в тонкий захисний шар. На розпеченій сковороді волога з цієї оболонки миттєво випаровується, створюючи тверду дзвінку скоринку.

Окрім цього, окріп вимиває зайвий цукор, який зазвичай змушує картоплю темніти й горіти ще до того, як вона пропечеться всередині.

Як повторити трюк удома

Наріжте картоплю однаковими брусочками, щоб вони готувалися синхронно. Опустіть соломку в добре підсолений окріп буквально на дві хвилини або залийте холодною водою та вимкніть вогонь одразу в момент закипання. Краї мають ледь пом'якшати, а серцевина – залишитися пружною.

Після води картоплю обов'язково треба висушити. Розкладіть гарячі скибочки на рушнику в один шар: під дією власного тепла волога випарується за лічені хвилини. Чим менше води залишиться на поверхні перед контактом з олією, тим швидше й міцніше схопиться скоринка.

Ідеальну картоплю фрі можна приготувати вдома / Фото Pixabay

Три правила для сковороди

Для смаження не беріть молоду картоплю – у ній забагато соку та мало крохмалю. Також уникайте бульб, які лежали в холодильнику, адже від холоду крохмаль перетворюється на цукор, через що скибочки швидко пригорають і починають гірчити.

Викладайте брусочки на щедро розігріту сковорідку суворо в один шар, щоб вони смажилися, а не тушкувалися у власному соку. Перші п'ять хвилин узагалі не чіпайте картоплю лопаткою – дайте нижньому шару надійно запечататися.

Смажте на олії без кришки, а шматочок вершкового масла кидайте лише наприкінці виключно заради аромату.