Справжній фокус працює лише з окропом. Коли сирі брусочки потрапляють у гарячу солону воду на 2 – 3 хвилини, крохмаль на їхній поверхні миттєво заварюється в тонкий захисний шар. На розпеченій сковороді волога з цієї оболонки миттєво випаровується, створюючи тверду дзвінку скоринку.

Окрім цього, окріп вимиває зайвий цукор, який зазвичай змушує картоплю темніти й горіти ще до того, як вона пропечеться всередині.

Як повторити трюк удома

Наріжте картоплю однаковими брусочками, щоб вони готувалися синхронно. Опустіть соломку в добре підсолений окріп буквально на дві хвилини або залийте холодною водою та вимкніть вогонь одразу в момент закипання. Краї мають ледь пом'якшати, а серцевина – залишитися пружною.

Після води картоплю обов'язково треба висушити. Розкладіть гарячі скибочки на рушнику в один шар: під дією власного тепла волога випарується за лічені хвилини. Чим менше води залишиться на поверхні перед контактом з олією, тим швидше й міцніше схопиться скоринка.

Ідеальну картоплю фрі можна приготувати вдома / Фото Pixabay

Три правила для сковороди

Для смаження не беріть молоду картоплю – у ній забагато соку та мало крохмалю. Також уникайте бульб, які лежали в холодильнику, адже від холоду крохмаль перетворюється на цукор, через що скибочки швидко пригорають і починають гірчити.

Викладайте брусочки на щедро розігріту сковорідку суворо в один шар, щоб вони смажилися, а не тушкувалися у власному соку. Перші п'ять хвилин узагалі не чіпайте картоплю лопаткою – дайте нижньому шару надійно запечататися.

Смажте на олії без кришки, а шматочок вершкового масла кидайте лише наприкінці виключно заради аромату.