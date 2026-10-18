Настоящий фокус работает только с кипящей водой. Когда сырые брусочки погружаются в горячую соленую воду на 2 – 3 минуты, крахмал на их поверхности мгновенно превращается в тонкий защитный слой. На раскаленной сковороде влага из этой оболочки мгновенно испаряется, образуя твердую хрустящую корочку.

Кроме того, кипяток вымывает лишний сахар, который обычно заставляет картофель темнеть и подгорать еще до того, как он пропечется внутри.

Как повторить этот трюк дома

Нарежьте картофель одинаковыми брусочками, чтобы они готовились одновременно. Опустите соломку в хорошо подсоленный кипяток буквально на две минуты или залейте холодной водой и выключите огонь сразу же, как только вода закипит. Края должны слегка размягчиться, а сердцевина – остаться упругой.

После воды картофель обязательно нужно просушить. Разложите горячие ломтики на полотенце в один слой: под действием собственного тепла влага испарится за считанные минуты. Чем меньше воды останется на поверхности перед контактом с маслом, тем быстрее и крепче сформируется корочка.

Идеальный картофель фри можно приготовить дома / Фото Pixabay

Три правила для сковороды

Для жарки не берите молодой картофель – в нем слишком много сока и мало крахмала. Также избегайте клубней, которые пролежали в холодильнике, ведь от холода крахмал превращается в сахар, поэтому ломтики быстро пригорают и начинают горчить.

Выкладывайте брусочки на хорошо разогретую сковороду строго в один слой, чтобы они жарились, а не тушились в собственном соку. Первые пять минут вообще не трогайте картофель лопаткой – дайте нижнему слою хорошо запечься.

Жарьте на растительном масле без крышки, а кусочек сливочного масла добавляйте только в конце исключительно ради аромата.