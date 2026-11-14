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14 листопада, 18:19
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Навіщо варити гарбузове насіння перед смаженням: трюк, щоб зернятка просолилися і хрустіли

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Коли готуєте гарбузовий суп чи пиріг, не поспішайте викидати насіння: за лічені хвилини воно легко перетворюється на ароматний домашній снек, значно смачніший за магазинний.

Головна помилка під час його приготування – одразу висипати сирі зернятка на сковороду чи деко, адже тоді вся сіль залишається виключно на твердій шкірці, а саме ядро виходить прісним і часто підгоряє. Секрет ідеального результату полягає в короткому проварюванні насіння в солоному розсолі перед запіканням. 

Волога з сіллю проникає крізь оболонку всередину зернятка, завдяки чому ядро рівномірно просолюється, швидше доходить до готовності в духовці та набуває виразного горіхового хрускоту без пересушування. 

Як варити гарбузове насіння? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2 

Інгредієнти: 
– 2 склянки очищеного від волокон гарбузового насіння; 
– 1 літр питної води; 
– 2 столові ложки кам'яної солі без гірки; 
пряна заправка для запікання: 
– 1 столова ложка рафінованої олії; 
– 1/2 чайної ложки солодкої меленої паприки; 
– 1/3 чайної ложки сушеного гранульованого часнику за бажанням. 

Приготування: 

  1. Очищене від м'якоті насіння перекладіть у глибоку миску з холодною водою: важкі волокна осядуть на дно, а цілі зернятка спливуть на поверхню, після чого промийте їх у друшляку.
  2. У каструлі закип'ятіть 1 літр води з 2 столовими ложками солі, всипте насіння, зменште нагрів до мінімального й проваріть рівно 10 хвилин при ледь помітному кипінні.
  3. Відкиньте насіння на друшляк, пересипте на паперовий рушник і ретельно промокніть зверху другим рушником, щоб прибрати зайву вологу перед запіканням.
  4. Перекладіть сухі зернятка в миску, збризніть 1 столовою ложкою олії, притрусіть паприкою з сушеним часником, перемішайте та розкладіть в 1 шар на застеленому пергаментом деку.
  5. Запікайте у розігрітій до 160 градусів духовці протягом 20 – 30 хвилин, перемішуючи кожні 7 – 10 хвилин, доки шкірка не набуде приємного золотистого відтінку.
  6. Повністю остудіть насіння на деку, адже свій фірмовий хрускіт воно набирає саме під час охолодження, після чого пересипте в скляну банку під кришку.

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