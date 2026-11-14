Зачем варить тыквенные семечки перед обжариванием: хитрость, чтобы семечки просолились и хрустели

Зачем варят тыквенные семечки / Pixabay
Когда готовите тыквенный суп или пирог, не спешите выбрасывать семечки: за считанные минуты они легко превращаются в ароматный домашний снек, который намного вкуснее магазинного.
Главная ошибка при его приготовлении – сразу высыпать сырые зерна на сковороду или противень, ведь тогда вся соль остается исключительно на твердой кожице, а само ядро получается пресным и часто подгорает. Секрет идеального результата заключается в кратковременном проваривании семян в соленом рассоле перед запеканием.
Влага с солью проникает сквозь оболочку внутрь семечка, благодаря чему ядро равномерно просаливается, быстрее доходит до готовности в духовке и приобретает выраженный ореховый хруст, не пересушиваясь.
Как варить тыквенные семечки?
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 стакана очищенных от волокон тыквенных семечек;
– 1 литр питьевой воды;
– 2 столовые ложки каменной соли без горки;
пряная заправка для запекания:
– 1 столовая ложка рафинированного масла;
– 1/2 чайной ложки сладкой молотой паприки;
– 1/3 чайной ложки сушеного гранулированного чеснока по желанию.
Приготовление:
- Очищенные от мякоти семена переложите в глубокую миску с холодной водой: тяжелые волокна осядут на дно, а целые зернышки всплывут на поверхность, после чего промойте их в дуршлаге.
- В кастрюле вскипятите 1 литр воды с 2 столовыми ложками соли, всыпьте семена, уменьшите огонь до минимума и проварите ровно 10 минут при едва заметном кипении.
- Отцедите семена на дуршлаг, пересыпьте на бумажное полотенце и тщательно промокните сверху вторым полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу перед запеканием.
- Переложите сухие семечки в миску, сбрызните 1 столовой ложкой масла, посыпьте паприкой с сушеным чесноком, перемешайте и разложите в один слой на противне, застеленном пергаментом.
- Запекайте в разогретой до 160 градусов духовке в течение 20 – 30 минут, перемешивая каждые 7 – 10 минут, пока кожица не приобретет приятный золотистый оттенок.
- Полностью остудите семена на противне, ведь свой фирменный хруст они приобретают именно во время остывания, после чего пересыпьте в стеклянную банку под крышку.
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