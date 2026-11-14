Навіщо варити гарбузове насіння перед смаженням: трюк, щоб зернятка просолилися і хрустіли

Навіщо варять гарбузове насіння / Pixabay
Коли готуєте гарбузовий суп чи пиріг, не поспішайте викидати насіння: за лічені хвилини воно легко перетворюється на ароматний домашній снек, значно смачніший за магазинний.
Головна помилка під час його приготування – одразу висипати сирі зернятка на сковороду чи деко, адже тоді вся сіль залишається виключно на твердій шкірці, а саме ядро виходить прісним і часто підгоряє. Секрет ідеального результату полягає в короткому проварюванні насіння в солоному розсолі перед запіканням.
Волога з сіллю проникає крізь оболонку всередину зернятка, завдяки чому ядро рівномірно просолюється, швидше доходить до готовності в духовці та набуває виразного горіхового хрускоту без пересушування.
Як варити гарбузове насіння?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 склянки очищеного від волокон гарбузового насіння;
– 1 літр питної води;
– 2 столові ложки кам'яної солі без гірки;
пряна заправка для запікання:
– 1 столова ложка рафінованої олії;
– 1/2 чайної ложки солодкої меленої паприки;
– 1/3 чайної ложки сушеного гранульованого часнику за бажанням.
Приготування:
- Очищене від м'якоті насіння перекладіть у глибоку миску з холодною водою: важкі волокна осядуть на дно, а цілі зернятка спливуть на поверхню, після чого промийте їх у друшляку.
- У каструлі закип'ятіть 1 літр води з 2 столовими ложками солі, всипте насіння, зменште нагрів до мінімального й проваріть рівно 10 хвилин при ледь помітному кипінні.
- Відкиньте насіння на друшляк, пересипте на паперовий рушник і ретельно промокніть зверху другим рушником, щоб прибрати зайву вологу перед запіканням.
- Перекладіть сухі зернятка в миску, збризніть 1 столовою ложкою олії, притрусіть паприкою з сушеним часником, перемішайте та розкладіть в 1 шар на застеленому пергаментом деку.
- Запікайте у розігрітій до 160 градусів духовці протягом 20 – 30 хвилин, перемішуючи кожні 7 – 10 хвилин, доки шкірка не набуде приємного золотистого відтінку.
- Повністю остудіть насіння на деку, адже свій фірмовий хрускіт воно набирає саме під час охолодження, після чого пересипте в скляну банку під кришку.
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