Навіщо варити гарбузове насіння перед смаженням: трюк, щоб зернятка просолилися і хрустіли

Головна помилка під час його приготування – одразу висипати сирі зернятка на сковороду чи деко, адже тоді вся сіль залишається виключно на твердій шкірці, а саме ядро виходить прісним і часто підгоряє. Секрет ідеального результату полягає в короткому проварюванні насіння в солоному розсолі перед запіканням.

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Волога з сіллю проникає крізь оболонку всередину зернятка, завдяки чому ядро рівномірно просолюється, швидше доходить до готовності в духовці та набуває виразного горіхового хрускоту без пересушування.

Як варити гарбузове насіння?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 склянки очищеного від волокон гарбузового насіння;

– 1 літр питної води;

– 2 столові ложки кам'яної солі без гірки;

пряна заправка для запікання:

– 1 столова ложка рафінованої олії;

– 1/2 чайної ложки солодкої меленої паприки;

– 1/3 чайної ложки сушеного гранульованого часнику за бажанням.

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Приготування: