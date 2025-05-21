За порцію майже 7 000 доларів: чим так унікальне найдорожче у світі морозиво

Книга рекордів Гіннеса офіційно назвала найдорожче морозиво у світі, на розробку якого пішло понад півтора року. Ці розкішні ласощі виготовляють в Японії з безлічі рідкісних та ексклюзивних інгредієнтів.

Воно отримало назву "Byakuya". У скільки обійдеться морозиво і в чому його особливість розповідає 24 Канал.

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Яке морозиво найдорожче у світі

Японський виробник морозива Cellato представив новий смак під назвою "Byakuya", створений з найрідкісніших у світі інгредієнтів. Ціна цих розкішних ласощів – 6 696 доларів США за порцію, що робить їх одним з найдорожчих видів морозива у світі.

Досягнення титулу Книги рекордів Гіннеса виправдало всі зусилля,

– зазначив представник Cellato.

Представники компанії прагнули об'єднати європейські та японські інгредієнти. Процес розробки тривав понад півтора року і характеризувався великою кількістю спроб і помилок для досягнення ідеального смакового поєднання.

Найдорожче морозиво у світі: дивіться відео

Ексклюзивний делікатес містить рідкісний білий трюфель з Альби, ціна якого становить приблизно 15 192 долари за кілограм. Ці розкішні ласощі ще більше підсилюються додаванням сиру Парміджано Реджано та осаду саке.

А про найдорожчу спецію 24 Канал писав раніше.