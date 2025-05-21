Оно получило название "Byakuya". Во сколько обойдется мороженое и в чем его особенность рассказывает 24 Канал.

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Какое мороженое самое дорогое в мире

Японский производитель мороженого Cellato представил новый вкус под названием "Byakuya", создан из самых редких в мире ингредиентов. Цена этого роскошного лакомства – 6 696 долларов США за порцию, что делает их одним из самых дорогих видов мороженого в мире.

Достижение титула Книги рекордов Гиннеса оправдало все усилия,

– отметил представитель Cellato.

Представители компании стремились объединить европейские и японские ингредиенты. Процесс разработки длился более полутора лет и характеризовался большим количеством проб и ошибок для достижения идеального вкусового сочетания.

Самое дорогое мороженое в мире: смотрите видео

Эксклюзивный деликатес содержит редкий белый трюфель из Альбы, цена которого составляет примерно 15 192 доллара за килограмм. Это роскошное лакомство еще больше усиливается добавлением сыра Пармиджано Реджано и осадка саке.

А о самой дорогой специи 24 Канал писал ранее.