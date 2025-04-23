Однако, среди всех видов пиццы есть некоторые, которые отличаются своей исключительностью и поражают ценой. Самая дорогая пицца в мире стоит 12 000 долларов – о ней рассказывает 24 Канал.

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Какая пицца самая дорогая в мире

В 2008 году итальянский шеф-повар Франческо Амодио создал пиццу, которая в то время считалась самой дорогой в мире, стоимостью 12 000 долларов.

Это роскошное блюдо, названное Luis XIII, имело экстравагантный набор ингредиентов, среди которых крабы, омары, трюфели и итальянская моцарелла.

Хотіли б частіше чути слово "смакота" за родинним столом? Головним секретом усіх кулінарних шедеврів є любов та якісні продукти, які можна придбати у гіпермаркеті "ВЕЛМАРТ". З ними ваші страви точно будуть неперевершеними.

Стремясь привлечь внимание к кулинарным заведениям и производителей, такие пиццы создаются как шедевры гастрономического искусства. Они являются не только праздником для вкуса, но и мощным маркетинговым инструментом в конкурентной пищевой индустрии.

Пиццу за 12 000 долларов можно заказать в ресторане "Salerno" в Нью-Йорке.

А о самой дорогой специи 24 Канал писал ранее.