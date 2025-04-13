Маринад очень простой, но мясо получится бесподобным. Рецептом делится 24 Канал со ссылкой на WomanLife.
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Самый вкусный маринад для шашлыка
- Время: 5 минут
- Порции: 1
Ингредиенты на 1 килограмм свинины:
– 500 миллилитров томатного сока;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 лук;
– сладкая паприка – по вкусу;
– соль, черный перец (свежесмолотый) – по вкусу.
Приготовление:
- Перед началом маринования подготовьте мясо. Помойте и разрежьте на кусочки 4 на 4 сантиметров.
- Мясо сложите в пластиковую или стеклянную посуду и залейте маринадом. На 1 килограмм свиной вырезки нужно около 500 миллилитров маринада.
- Время маринования зависит от уровня жесткости мяса. Если помещаете его в холодильник, то понадобится 8 – 10 часов, если же при комнатной температуре – 2 – 3.
Попробуйте приготовить этот маринад – не разочаруетесь!
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