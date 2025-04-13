В сфере приготовления барбекю традиционные методы маринования шашлыка обычно включают такие ингредиенты, как уксус, майонез, лук, минеральная вода или чеснок. Однако есть более эффективная техника маринования мяса, которая обещает любителям шашлыка улучшенный вкус и нежность.