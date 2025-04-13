Маринад дуже простий, але м'ясо вийде незрівнянним. Рецептом ділиться 24 Канал з посиланням на WomanLife.
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Найсмачніший маринад для шашлику
- Час: 5 хвилин
- Порції: 1
Інгредієнти на 1 кілограм свинини:
– 500 мілілітрів томатного соку;
– 2 зубки часнику;
– 1 цибуля;
– солодка паприка – до смаку;
– сіль, чорний перець (свіжомелений) – до смаку.
Приготування:
- Перед початком маринування підготуйте м'ясо. Помийте та розріжте на шматочки 4 на 4 сантиметрів.
- М'ясо складіть у пластиковий або скляний посуд та залийте маринадом. На 1 кілограм свинячої вирізки потрібно близько 500 мілілітрів маринаду.
- Час маринування залежить від рівня жорсткості м'яса. Якщо поміщаєте його в холодильник, то знадобиться 8 – 10 годин, якщо ж при кімнатній температурі – 2 – 3.
Спробуйте приготувати цей маринад – не розчаруєтеся!
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