У сфері приготування барбекю традиційні методи маринування шашлику зазвичай включають такі інгредієнти, як оцет, майонез, цибуля, мінеральна вода або часник. Однак є більш ефективна техніка маринування м'яса, яка обіцяє любителям шашлику покращений смак і ніжність.