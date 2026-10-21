Новини Смачно Салати і закуски Хіт до борщу за 5 хвилин: як із простих інгредієнтів зробити шедевральну часникову намазку
21 жовтня, 07:32
2

Хіт до борщу за 5 хвилин: як із простих інгредієнтів зробити шедевральну часникову намазку

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Традиційне солоне сало зазвичай нарізають тонкими скибочками, але якщо перетворити його на шовковистий крем-паштет, звичний продукт відкривається зовсім по-новому. Часникова намазка із сала легко лягає на теплий житній хліб, буквально тане в роті та ідеально пасує до гарячого борщу чи домашніх солінь.

Увесь процес займає лічені хвилини, а для страви знадобиться лише якісне сало, свіжий часник і базові спеції. Ця намазка буде не тільки чудовим додатком до борщу, а й апетитною ситною закускою на всі випадки життя. 

Як швидко зробити часникову намазку з сала? 

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти:
– 300 грамів сала;
– 3 – 5 зубчиків часнику;
– сіль та перець до смаку;
додатки: 
– пів чайної ложки солодкої або копченої паприки;
– зелень;
– дрібка меленого коріандру або пластівців чилі. 

Приготування: 

  1. Зі шматка сала обов'язково зріжте жорстку шкірку: вона не зможе однорідно перетертися й зіпсує шовкову текстуру.
  2. Наріжте сало середніми кубиками, щоб їх було зручно завантажувати в чашу техніки.
  3. Для легшого подрібнення шматочки можна попередньо підморозити в морозилці протягом 15 – 20 хвилин.
  4. Пропустіть нарізане сало через м’ясорубку з дрібною решіткою.
  5. Якщо хочете досягти консистенції ніжного паштету, прокрутіть масу двічі або ретельно збийте в потужному кухонному подрібнювачі чи фуд-процесорі.
  6. Часник пропустіть через спеціальний прес або натріть на найдрібнішій тертці та викладіть до перемеленого сала.
  7. Всипте сіль, свіжомелений чорний перець, додайте паприку, а також дрібно нашатковану зелень кропу чи петрушки.
  8. Лопаткою чи виделкою старанно вимішуйте масу круговими рухами протягом 1 – 2 хвилин, поки спеції, часник і зелень рівномірно не розподіляться по всій текстурі.
  9. Перекладіть готовий паштет у суху скляну банку з герметичною кришкою та відправте в холодильник щонайменше на 1 – 2 години, щоб часникові ефіри повністю розкрилися в жировій основі.
  10. Подавайте охолоджену намазку на підсушених у тостері скибках чорного чи житнього хліба з хрусткою скоринкою, доповнивши кружальцями солоних огірків або пір'ям зеленої цибулі.
  11. У закритій банці в холоді така закуска спокійно зберігає свіжість до 2 – 3 тижнів.

Пов'язані теми:

Салати і закуски