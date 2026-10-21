Весь процесс занимает считанные минуты, а для приготовления блюда понадобятся лишь качественное сало, свежий чеснок и основные специи. Эта намазка станет не только прекрасным дополнением к борщу, но и аппетитной сытной закуской на все случаи жизни.
Как быстро приготовить чесночную пасту из сала?
- Время: 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов сала;
– 3 – 5 зубчиков чеснока;
– соль и перец по вкусу;
дополнительно:
– половина чайной ложки сладкой или копченой паприки;
– зелень;
– щепотка молотого кориандра или хлопьев чили.
Приготовление:
- С куска сала обязательно срежьте жесткую кожицу: она не сможет однородно перетерться и испортит шелковистую текстуру.
- Нарежьте сало средними кубиками, чтобы их было удобно загружать в чашу кухонного комбайна.
- Для более легкого измельчения кусочки можно предварительно подморозить в морозилке в течение 15 – 20 минут.
- Пропустите нарезанное сало через мясорубку с мелкой решеткой.
- Если хотите добиться консистенции нежного паштета, пропустите массу дважды или тщательно взбейте в мощном кухонном измельчителе или кухонном комбайне.
- Чеснок пропустите через специальный пресс или натрите на самой мелкой терке и добавьте к измельченному салу.
- Добавьте соль, свежемолотый черный перец, паприку, а также мелко нарезанную зелень укропа или петрушки.
- Лопаткой или вилкой тщательно перемешивайте массу круговыми движениями в течение 1 – 2 минут, пока специи, чеснок и зелень не распределятся равномерно по всей массе.
- Переложите готовый паштет в сухую стеклянную банку с герметичной крышкой и отправьте в холодильник как минимум на 1 – 2 часа, чтобы чесночные эфиры полностью раскрылись в жировой основе.
- Подавайте охлажденный паштет на подсушенных в тостере ломтиках черного или ржаного хлеба с хрустящей корочкой, дополнив кружочками соленых огурцов или перьями зеленого лука.
- В закрытой банке в холодильнике такая закуска без проблем сохраняет свежесть до 2 – 3 недель.