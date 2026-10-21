Увесь процес займає лічені хвилини, а для страви знадобиться лише якісне сало, свіжий часник і базові спеції. Ця намазка буде не тільки чудовим додатком до борщу, а й апетитною ситною закускою на всі випадки життя.

Як швидко зробити часникову намазку з сала?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів сала;

– 3 – 5 зубчиків часнику;

– сіль та перець до смаку;

додатки:

– пів чайної ложки солодкої або копченої паприки;

– зелень;

– дрібка меленого коріандру або пластівців чилі.

Приготування: