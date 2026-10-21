Увесь процес займає лічені хвилини, а для страви знадобиться лише якісне сало, свіжий часник і базові спеції. Ця намазка буде не тільки чудовим додатком до борщу, а й апетитною ситною закускою на всі випадки життя.
Як швидко зробити часникову намазку з сала?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів сала;
– 3 – 5 зубчиків часнику;
– сіль та перець до смаку;
додатки:
– пів чайної ложки солодкої або копченої паприки;
– зелень;
– дрібка меленого коріандру або пластівців чилі.
Приготування:
- Зі шматка сала обов'язково зріжте жорстку шкірку: вона не зможе однорідно перетертися й зіпсує шовкову текстуру.
- Наріжте сало середніми кубиками, щоб їх було зручно завантажувати в чашу техніки.
- Для легшого подрібнення шматочки можна попередньо підморозити в морозилці протягом 15 – 20 хвилин.
- Пропустіть нарізане сало через м’ясорубку з дрібною решіткою.
- Якщо хочете досягти консистенції ніжного паштету, прокрутіть масу двічі або ретельно збийте в потужному кухонному подрібнювачі чи фуд-процесорі.
- Часник пропустіть через спеціальний прес або натріть на найдрібнішій тертці та викладіть до перемеленого сала.
- Всипте сіль, свіжомелений чорний перець, додайте паприку, а також дрібно нашатковану зелень кропу чи петрушки.
- Лопаткою чи виделкою старанно вимішуйте масу круговими рухами протягом 1 – 2 хвилин, поки спеції, часник і зелень рівномірно не розподіляться по всій текстурі.
- Перекладіть готовий паштет у суху скляну банку з герметичною кришкою та відправте в холодильник щонайменше на 1 – 2 години, щоб часникові ефіри повністю розкрилися в жировій основі.
- Подавайте охолоджену намазку на підсушених у тостері скибках чорного чи житнього хліба з хрусткою скоринкою, доповнивши кружальцями солоних огірків або пір'ям зеленої цибулі.
- У закритій банці в холоді така закуска спокійно зберігає свіжість до 2 – 3 тижнів.