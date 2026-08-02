Автентичні скони з лохиною: простий літній рецепт із ніжною ягодою та лимонною цедрою

Ніжні скони з лохиною легко перетворюють звичайний літній день на домашню пекарню з ароматом ягоди та лимона.

Телеведуча Валентина Хамайко розповіла, що ідея цих сконів тримається на простому й вдалому поєднанні лохини, цедри лимона, ванільного цукру та м’якого тіста на сметані.

Що знадобиться для сконів?

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порцій: не вказано

Інгредієнти:

– 100 грамів вершкового масла;

– 300 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 2 яйця;

– 80 грамів сметани;

– 50 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– цедра половини лимона

– 200 грамів лохини;

– дрібка солі;

– збите яйце або суміш жовтка з молоком для змащування.

Приготування:

Змішайте сухі інгредієнти з маслом, яйцями та сметаною, додавши лимонну цедру. Обережно вмішайте лохину, щоб ягоди залишилися цілими. Сформуйте вироби та змастіть їх яйцем або сумішшю жовтка з молоком. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин.

Чому ці скони варто подавати теплими?

Готові булочки краще смакують теплими – так сильніше відчуваються і м’яка текстура, і ягідний аромат. Для подачі підійдуть вершкове масло, мед або улюблений джем.

Лохина в цій випічці працює не лише як смаковий акцент. Це ще й ягода з антоціанами – природними пігментами, які надають їй синьо-фіолетового кольору й частково чутливі до нагрівання, світла та кисню.

До речі, культивована американська лохина як комерційна культура стала масово вирощуватися лише на початку XX століття. Тож у звичному літньому десерті поєднуються і сезонність, і доволі молодий успіх агрономії.