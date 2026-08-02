Телеведущая Валентина Хамайко рассказала, что идея этих сконов основана на простом и удачном сочетании голубики, лимонной цедры, ванильного сахара и мягкого теста на сметане.
Что понадобится для сконов?
- Время: 30 минут
- Порций: не указано
Ингредиенты:
– 100 граммов сливочного масла;
– 300 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 яйца;
– 80 граммов сметаны;
– 50 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– цедра половины лимона;
– 200 граммов голубики;
– щепотка соли;
– взбитое яйцо или смесь желтка с молоком для смазывания.
Приготовление:
- Смешайте сухие ингредиенты с маслом, яйцами и сметаной, добавив лимонную цедру.
- Осторожно добавьте голубику, чтобы ягоды остались целыми.
- Сформируйте изделия и смажьте их яйцом или смесью желтка с молоком.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
Почему эти булочки стоит подавать теплыми?
Готовые булочки лучше всего пробуть теплыми – так сильнее ощущаются и мягкая текстура, и ягодный аромат. Для подачи подойдут сливочное масло, мед или любимый джем.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Голубика в этой выпечке играет не только роль вкусового акцента. Это еще и ягода с антоцианами – природными пигментами, придающими ей сине-фиолетовый цвет и частично чувствительными к нагреванию, свету и кислороду.
Кстати, культивируемая американская голубика как коммерческая культура стала массово выращиваться лишь в начале XX века. Таким образом, в привычном летнем десерте сочетаются и сезонность, и довольно молодой успех агрономии.