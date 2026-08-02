Телеведуча Валентина Хамайко розповіла, що ідея цих сконів тримається на простому й вдалому поєднанні лохини, цедри лимона, ванільного цукру та м’якого тіста на сметані.
Що знадобиться для сконів?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: не вказано
Інгредієнти:
– 100 грамів вершкового масла;
– 300 грамів борошна;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 2 яйця;
– 80 грамів сметани;
– 50 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– цедра половини лимона
– 200 грамів лохини;
– дрібка солі;
– збите яйце або суміш жовтка з молоком для змащування.
Приготування:
- Змішайте сухі інгредієнти з маслом, яйцями та сметаною, додавши лимонну цедру.
- Обережно вмішайте лохину, щоб ягоди залишилися цілими.
- Сформуйте вироби та змастіть їх яйцем або сумішшю жовтка з молоком.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин.
Чому ці скони варто подавати теплими?
Готові булочки краще смакують теплими – так сильніше відчуваються і м’яка текстура, і ягідний аромат. Для подачі підійдуть вершкове масло, мед або улюблений джем.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Лохина в цій випічці працює не лише як смаковий акцент. Це ще й ягода з антоціанами – природними пігментами, які надають їй синьо-фіолетового кольору й частково чутливі до нагрівання, світла та кисню.
До речі, культивована американська лохина як комерційна культура стала масово вирощуватися лише на початку XX століття. Тож у звичному літньому десерті поєднуються і сезонність, і доволі молодий успіх агрономії.