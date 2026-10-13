Скандинавський затишок у кожному шматочку: готуємо традиційний норвезький яблучний пиріг

Традиційний норвезький пиріг еплекейк – це класика скандинавської осені, у якій немає нічого зайвого. Чудова ідея, щоб додати затишку осінньому чаюванню.

На відміну від звичної шарлотки, де фрукти тонуть у масі, тут тонкі часточки викладають візерунком поверх пишного бісквіта. Під час випікання цукор із корицею утворює тонку карамельну скоринку, а яблука віддають свій сік у ніжне ванільне тісто, роблячи його надзвичайно м'яким, розповідає Shuba.

Як приготувати норвезький яблучний пиріг?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

для тіста:

– 150 грамів пшеничного борошна;

– 70 грамів цільнозернового борошна;

– 120 грамів розмʼякшеного вершкового масла;

– 100 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 3 яйця;

– 120 мілілітрів молока;

– 1 чайна ложка розпушувача;

яблучний шар:

– 4 яблука;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 чайна ложка меленої кориці;

– за бажанням пелюстки мигдалю для посипання.

Приготування: