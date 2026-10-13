В отличие от привычной шарлотки, где фрукты тонут в тесте, здесь тонкие дольки выкладывают узором поверх пышного бисквита. Во время выпекания сахар с корицей образуют тонкую карамельную корочку, а яблоки отдают свой сок в нежное ванильное тесто, делая его необыкновенно мягким, рассказывает Shuba.

Как приготовить норвежский яблочный пирог?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

для теста:

– 150 граммов пшеничной муки;

– 70 граммов цельнозерновой муки;

– 120 граммов размягченного сливочного масла;

– 100 граммов сахара;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 3 яйца;

– 120 миллилитров молока;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

яблочный слой:

– 4 яблока;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 чайная ложка молотой корицы;

– по желанию – миндальные лепестки для посыпки.

Приготовление: