В отличие от привычной шарлотки, где фрукты тонут в тесте, здесь тонкие дольки выкладывают узором поверх пышного бисквита. Во время выпекания сахар с корицей образуют тонкую карамельную корочку, а яблоки отдают свой сок в нежное ванильное тесто, делая его необыкновенно мягким, рассказывает Shuba.
Как приготовить норвежский яблочный пирог?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
для теста:
– 150 граммов пшеничной муки;
– 70 граммов цельнозерновой муки;
– 120 граммов размягченного сливочного масла;
– 100 граммов сахара;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
– 3 яйца;
– 120 миллилитров молока;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
яблочный слой:
– 4 яблока;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 чайная ложка молотой корицы;
– по желанию – миндальные лепестки для посыпки.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов, дно разъемной формы диаметром около 22 сантиметров застелите пергаментом, а бортики слегка смажьте сливочным маслом.
- Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте ломтиками средней толщины, чтобы они хорошо держали форму во время выпекания.
- Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром до состояния светлого пышного крема.
- По одному введите яйца, каждый раз тщательно перемешивая смесь, после чего влейте молоко комнатной температуры.
- В отдельной емкости смешайте пшеничную и цельнозерновую муку, разрыхлитель и ванильный сахар.
- Добавьте сухие компоненты в жидкую основу и быстро перемешайте лопаткой только до соединения ингредиентов.
- Переложите тесто в форму, разровняйте поверхность и по кругу выложите ломтики яблок, слегка погружая их в тесто.
- Сверху равномерно посыпьте смесью корицы и сахара.
- Поставьте форму на нижний уровень духовки и выпекайте около 40 минут до появления сухой шпажки в центре.
- Дайте выпечке полностью остыть в форме, после чего нарежьте и подавайте при комнатной температуре с шариком мороженого или взбитыми сливками.