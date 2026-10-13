На відміну від звичної шарлотки, де фрукти тонуть у масі, тут тонкі часточки викладають візерунком поверх пишного бісквіта. Під час випікання цукор із корицею утворює тонку карамельну скоринку, а яблука віддають свій сік у ніжне ванільне тісто, роблячи його надзвичайно м'яким, розповідає Shuba.
Як приготувати норвезький яблучний пиріг?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
для тіста:
– 150 грамів пшеничного борошна;
– 70 грамів цільнозернового борошна;
– 120 грамів розмʼякшеного вершкового масла;
– 100 грамів цукру;
– 1 чайна ложка ванільного цукру;
– 3 яйця;
– 120 мілілітрів молока;
– 1 чайна ложка розпушувача;
яблучний шар:
– 4 яблука;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 чайна ложка меленої кориці;
– за бажанням пелюстки мигдалю для посипання.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів, дно рознімної форми діаметром близько 22 сантиметрів застеліть пергаментом, а бортики злегка змастіть вершковим маслом.
- Яблука очистіть від серцевини й наріжте скибочками середньої товщини, щоб вони добре тримали форму під час випікання.
- М’яке вершкове масло збийте з цукром до стану світлого пишного крему.
- По одному введіть яйця, щоразу ретельно вимішуючи суміш, після чого влийте молоко кімнатної температури.
- В окремій ємності з’єднайте пшеничне й цільнозернове борошно, розпушувач та ванільний цукор.
- Підсипте сухі компоненти до рідкої основи й швидко вимішайте лопаткою лише до з’єднання інгредієнтів.
- Перекладіть тісто у форму, розрівняйте поверхню та по колу викладіть яблучні скибочки, злегка занурюючи їх у тісто.
- Зверху рівномірно притрусіть сумішшю кориці та цукру.
- Поставте форму на нижній рівень духовки й випікайте близько 40 хвилин до сухої шпажки в центрі.
- Дайте випічці повністю охолонути у формі, після чого нарізайте й подавайте за кімнатної температури з кулькою морозива або збитими вершками.