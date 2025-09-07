Хіба є краща закуска, аніж пікантні огірочки? Вони смакують зі всім і так легко готуються!

Улюблені хрусткі огірочки ніколи не втрачають актуальності, і нікого не дивують випадки, коли вони зникають ще до зими. А для того, щоб з вами не сталося, краще заготувати їх з великим запасом, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.

Читайте також Квашені помідори за 3 дні: перевірений рецепт українських господинь

Навіщо різати огірки?

Так вони краще промаринуються, а ще – так їх зручніше їсти!

Як заготувати огірки з часником на зиму?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 4,5 літра (в банках)

Інгредієнти:

– 4 кілограми огірків;

– 200 грамів оцту;

– 250 грамів цукру;

– 100 грамів солі;

– 150 грамів олії;

– 50 грамів часнику;

– 1 пакет гірчиці в зернах;

– кріп, лавровий лист, духмяний перець.

Приготування:

Огірки ріжемо довгими смужками. Додаємо сіль, цукор, видавлений часник. Вливаємо олію та оцет. Кладемо гірчицю зернами. Подрібнюємо кріп і петрушку, висипаємо до огірків і добре перемішуємо. Залишаємо на 1 – 2 години для маринування. На дно банки кладемо лавровий листок і кілька горошин запашного перцю, після чого викладаємо підготовлені огірки. Стерилізуємо банки протягом 10 хвилин.

Смачного!

Що заготувати разом з огірками?