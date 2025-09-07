Найкращі з усіх: готуємо огірки з часником – зникають з комори ще до зими
- Огірки з часником є популярною закускою, яка швидко зникає з комори.
- Пікантні огірочки легко готуються та добре поєднуються з різними стравами.
Хіба є краща закуска, аніж пікантні огірочки? Вони смакують зі всім і так легко готуються!
Улюблені хрусткі огірочки ніколи не втрачають актуальності, і нікого не дивують випадки, коли вони зникають ще до зими. А для того, щоб з вами не сталося, краще заготувати їх з великим запасом, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Cookpad.
Навіщо різати огірки?
Так вони краще промаринуються, а ще – так їх зручніше їсти!
Як заготувати огірки з часником на зиму?
- Час: 2 години
- Порцій: 4,5 літра (в банках)
Інгредієнти:
– 4 кілограми огірків;
– 200 грамів оцту;
– 250 грамів цукру;
– 100 грамів солі;
– 150 грамів олії;
– 50 грамів часнику;
– 1 пакет гірчиці в зернах;
– кріп, лавровий лист, духмяний перець.
Приготування:
- Огірки ріжемо довгими смужками.
- Додаємо сіль, цукор, видавлений часник.
- Вливаємо олію та оцет.
- Кладемо гірчицю зернами.
- Подрібнюємо кріп і петрушку, висипаємо до огірків і добре перемішуємо.
- Залишаємо на 1 – 2 години для маринування.
- На дно банки кладемо лавровий листок і кілька горошин запашного перцю, після чого викладаємо підготовлені огірки.
- Стерилізуємо банки протягом 10 хвилин.
Смачного!
