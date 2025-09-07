Укр Рус
7 сентября, 08:31
Лучшие из всех: готовим огурцы с чесноком – исчезают из кладовки еще до зимы

Лилия Имбировская-Сиваковская
Разве есть лучшая закуска, чем пикантные огурчики? Они сочетаются со всем и так легко готовятся!

Любимые хрустящие огурчики никогда не теряют актуальности, и никого не удивляют случаи, когда они исчезают еще до зимы. А для того, чтобы с вами не произошло, лучше заготовить их с большим запасом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Зачем резать огурцы?


Так они лучше промаринуются, а еще – так их удобнее есть!

Как заготовить огурцы с чесноком на зиму?

  • Время: 2 часа
  • Порций: 4,5 литра (в банках)

Ингредиенты
– 4 килограмма огурцов;
– 200 граммов уксуса;
– 250 граммов сахара;
– 100 граммов соли;
– 150 граммов масла;
– 50 граммов чеснока;
– 1 пакет горчицы в зернах;
– укроп, лавровый лист, душистый перец.

Приготовление:

  1. Огурцы режем длинными полосками.
  2. Добавляем соль, сахар, выдавленный чеснок.
  3. Вливаем масло и уксус.
  4. Кладем горчицу зернами.
  5. Измельчаем укроп и петрушку, высыпаем к огурцам и хорошо перемешиваем.
  6. Оставляем на 1 – 2 часа для маринования.
  7. На дно банки кладем лавровый листок и несколько горошин душистого перца, после чего выкладываем подготовленные огурцы.
  8. Стерилизуем банки в течение 10 минут.

Приятного аппетита!

