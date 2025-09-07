Любимые хрустящие огурчики никогда не теряют актуальности, и никого не удивляют случаи, когда они исчезают еще до зимы. А для того, чтобы с вами не произошло, лучше заготовить их с большим запасом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.

Зачем резать огурцы?

Так они лучше промаринуются, а еще – так их удобнее есть!

Как заготовить огурцы с чесноком на зиму?

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 4,5 литра (в банках)

Ингредиенты:

– 4 килограмма огурцов;

– 200 граммов уксуса;

– 250 граммов сахара;

– 100 граммов соли;

– 150 граммов масла;

– 50 граммов чеснока;

– 1 пакет горчицы в зернах;

– укроп, лавровый лист, душистый перец.

Приготовление:

Огурцы режем длинными полосками. Добавляем соль, сахар, выдавленный чеснок. Вливаем масло и уксус. Кладем горчицу зернами. Измельчаем укроп и петрушку, высыпаем к огурцам и хорошо перемешиваем. Оставляем на 1 – 2 часа для маринования. На дно банки кладем лавровый листок и несколько горошин душистого перца, после чего выкладываем подготовленные огурцы. Стерилизуем банки в течение 10 минут.

Приятного аппетита!

