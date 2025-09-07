Любимые хрустящие огурчики никогда не теряют актуальности, и никого не удивляют случаи, когда они исчезают еще до зимы. А для того, чтобы с вами не произошло, лучше заготовить их с большим запасом, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Cookpad.
Зачем резать огурцы?
Так они лучше промаринуются, а еще – так их удобнее есть!
Как заготовить огурцы с чесноком на зиму?
- Время: 2 часа
- Порций: 4,5 литра (в банках)
Ингредиенты:
– 4 килограмма огурцов;
– 200 граммов уксуса;
– 250 граммов сахара;
– 100 граммов соли;
– 150 граммов масла;
– 50 граммов чеснока;
– 1 пакет горчицы в зернах;
– укроп, лавровый лист, душистый перец.
Приготовление:
- Огурцы режем длинными полосками.
- Добавляем соль, сахар, выдавленный чеснок.
- Вливаем масло и уксус.
- Кладем горчицу зернами.
- Измельчаем укроп и петрушку, высыпаем к огурцам и хорошо перемешиваем.
- Оставляем на 1 – 2 часа для маринования.
- На дно банки кладем лавровый листок и несколько горошин душистого перца, после чего выкладываем подготовленные огурцы.
- Стерилизуем банки в течение 10 минут.
Приятного аппетита!
