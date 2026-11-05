Замініть звичайні супи на легенду: як приготувати справжній листопадовий мінестроне
Класичний італійський мінестроне в осінньому виконанні – це ідеальна страва для похмурих прохолодних днів, яка наповнює дім середземноморськими пахощами, яскравими барвами та теплом. Сама назва перекладається як "великий суп", адже ще з давніх часів його варили з щедрого набору сезонних плодів, обсмажених на оливковій олії, бобових і запашних лісових трав.
У листопадовій версії зелені літні овочі поступаються місцем насиченому гарбузу, ніжній савойській капусті та томатам, що дають приємну освіжаючу кислинку. Головна таємниця справжнього мінестроне полягає в черговості пасерування овочевої бази, завдяки чому бульйон виходить густим і насиченим навіть без додавання м'яса, розповідає Kobieta.
Квасоля та дрібна паста забезпечують страві оксамитову щільність, гілочка свіжого розмарину розкриває глибокі пряні ноти, а дрібка тертого пармезану на гарячій тарілці завершує композицію справжнього італійського обіду.
Як приготувати мінестроне?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів гарбуза хоккайдо або мускатного;
– 250 – 300 грамів савойської капусти;
– 2 моркви;
– 1 стебло селери;
– 1 цибуля-порей;
– 1 цибуля;
– 2 зубчики часнику;
– 400 грамів томатів у власному соку;
бульйонна основа:
– 250 грамів вареної або консервованої квасолі;
– 100 грамів дрібних макаронів;
– 1,5 літра мілілітрів овочевого бульйону;
олія, спеції та подача:
– 2 – 3 столові ложки оливкової олії;
– 1 гілочка свіжого розмарину;
– 1 чайна ложка кам'яної солі;
– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю;
– 1 дрібка пластівців чилі;
– 30 грамів тертого пармезану для подачі.
Приготування:
- Гарбуз, ріпчасту цибулю, моркву та черешкову селеру наріжте рівними кубиками, цибулю-порей подрібніть півкільцями, а савойську капусту наріжте тонкими смужками.
- У товстостінній каструлі розігрійте оливкову олію та пасеруйте ріпчасту цибулю, моркву й селеру протягом 4 – 5 хвилин до напівм'якості.
- Додайте порей, подрібнений часник і гарбуз, прогрійте все разом ще 2 хвилини, після чого влийте томати у власному соку, гарячий овочевий бульйон і покладіть гілочку розмарину.
- Варіть суп на повільному вогні 10 – 12 хвилин до розм'якшення гарбуза, потім всипте нашатковану капусту та дрібний сухий макарон.
- За 3 хвилини до готовності пасти додайте квасолю, посоліть, поперчіть, всипте дрібку пластівців чилі та прогрійте вміст до кипіння.
- Дістаньте гілочку розмарину, зніміть каструлю з плити, розлийте суп по глибоких тарілках і щедро присипте кожну порцію тертим пармезаном.