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5 листопада, 16:10
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Замініть звичайні супи на легенду: як приготувати справжній листопадовий мінестроне

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Класичний італійський мінестроне в осінньому виконанні – це ідеальна страва для похмурих прохолодних днів, яка наповнює дім середземноморськими пахощами, яскравими барвами та теплом. Сама назва перекладається як "великий суп", адже ще з давніх часів його варили з щедрого набору сезонних плодів, обсмажених на оливковій олії, бобових і запашних лісових трав.

У листопадовій версії зелені літні овочі поступаються місцем насиченому гарбузу, ніжній савойській капусті та томатам, що дають приємну освіжаючу кислинку. Головна таємниця справжнього мінестроне полягає в черговості пасерування овочевої бази, завдяки чому бульйон виходить густим і насиченим навіть без додавання м'яса, розповідає Kobieta.

Квасоля та дрібна паста забезпечують страві оксамитову щільність, гілочка свіжого розмарину розкриває глибокі пряні ноти, а дрібка тертого пармезану на гарячій тарілці завершує композицію справжнього італійського обіду.

Як приготувати мінестроне? 

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
– 400 грамів гарбуза хоккайдо або мускатного; 
– 250 – 300 грамів савойської капусти; 
– 2 моркви; 
– 1 стебло селери; 
– 1 цибуля-порей; 
– 1 цибуля; 
– 2 зубчики часнику; 
– 400 грамів томатів у власному соку; 
бульйонна основа: 
– 250 грамів вареної або консервованої квасолі; 
– 100 грамів дрібних макаронів; 
– 1,5 літра мілілітрів овочевого бульйону; 
олія, спеції та подача: 
– 2 – 3 столові ложки оливкової олії; 
– 1 гілочка свіжого розмарину; 
– 1 чайна ложка кам'яної солі; 
– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю; 
– 1 дрібка пластівців чилі; 
– 30 грамів тертого пармезану для подачі. 

Приготування: 

  1. Гарбуз, ріпчасту цибулю, моркву та черешкову селеру наріжте рівними кубиками, цибулю-порей подрібніть півкільцями, а савойську капусту наріжте тонкими смужками.
  2. У товстостінній каструлі розігрійте оливкову олію та пасеруйте ріпчасту цибулю, моркву й селеру протягом 4 – 5 хвилин до напівм'якості.
  3. Додайте порей, подрібнений часник і гарбуз, прогрійте все разом ще 2 хвилини, після чого влийте томати у власному соку, гарячий овочевий бульйон і покладіть гілочку розмарину.
  4. Варіть суп на повільному вогні 10 – 12 хвилин до розм'якшення гарбуза, потім всипте нашатковану капусту та дрібний сухий макарон.
  5. За 3 хвилини до готовності пасти додайте квасолю, посоліть, поперчіть, всипте дрібку пластівців чилі та прогрійте вміст до кипіння.
  6. Дістаньте гілочку розмарину, зніміть каструлю з плити, розлийте суп по глибоких тарілках і щедро присипте кожну порцію тертим пармезаном.

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