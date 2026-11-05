Замініть звичайні супи на легенду: як приготувати справжній листопадовий мінестроне

У листопадовій версії зелені літні овочі поступаються місцем насиченому гарбузу, ніжній савойській капусті та томатам, що дають приємну освіжаючу кислинку. Головна таємниця справжнього мінестроне полягає в черговості пасерування овочевої бази, завдяки чому бульйон виходить густим і насиченим навіть без додавання м'яса, розповідає Kobieta.

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Квасоля та дрібна паста забезпечують страві оксамитову щільність, гілочка свіжого розмарину розкриває глибокі пряні ноти, а дрібка тертого пармезану на гарячій тарілці завершує композицію справжнього італійського обіду.

Як приготувати мінестроне?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів гарбуза хоккайдо або мускатного;

– 250 – 300 грамів савойської капусти;

– 2 моркви;

– 1 стебло селери;

– 1 цибуля-порей;

– 1 цибуля;

– 2 зубчики часнику;

– 400 грамів томатів у власному соку;

бульйонна основа:

– 250 грамів вареної або консервованої квасолі;

– 100 грамів дрібних макаронів;

– 1,5 літра мілілітрів овочевого бульйону;

олія, спеції та подача:

– 2 – 3 столові ложки оливкової олії;

– 1 гілочка свіжого розмарину;

– 1 чайна ложка кам'яної солі;

– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю;

– 1 дрібка пластівців чилі;

– 30 грамів тертого пармезану для подачі.

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Приготування: