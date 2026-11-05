Замените обычные супы на легенду: как приготовить настоящий ноябрьский минестроне

Как приготовить минестроне / Pixabay
Классическое итальянское минестроне в осеннем исполнении – идеальное блюдо для пасмурных прохладных дней, которое наполняет дом средиземноморскими ароматами, яркими красками и теплом. Само название переводится как "большой суп", ведь еще с давних времен его варили из обильного набора сезонных овощей, обжаренных на оливковом масле, бобовых и ароматных лесных трав.
В ноябрьской версии зеленые летние овощи уступают место насыщенной тыкве, нежной савойской капусте и томатам, что придают блюду приятную освежающую кислинку. Главный секрет настоящего минестроне заключается в последовательности обжаривания овощной основы, поэтому бульон получается густым и насыщенным даже без добавления мяса, рассказывает Kobieta.
Фасоль и мелкая паста придают блюду бархатистую густоту, веточка свежего розмарина раскрывает глубокие пряные ноты, а щепотка тертого пармезана на горячей тарелке завершает композицию настоящего итальянского обеда.
Как приготовить минестроне?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов тыквы хоккайдо или мускатной;
– 250 – 300 граммов савойской капусты;
– 2 моркови;
– 1 стебель сельдерея;
– 1 лук-порей;
– 1 луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 400 граммов томатов в собственном соку;
бульонная основа:
– 250 граммов вареной или консервированной фасоли;
– 100 граммов мелких макарон;
– 1,5 литра овощного бульона;
масло, специи и подача:
– 2 – 3 столовые ложки оливкового масла;
– 1 веточка свежего розмарина;
– 1 чайная ложка каменной соли;
– 1/2 чайной ложки черного молотого перца;
– 1 щепотка хлопьев чили;
– 30 граммов тертого пармезана для подачи.
Приготовление:
- Тыкву, репчатый лук, морковь и стеблевой сельдерей нарежьте ровными кубиками, лук-порей измельчите полукольцами, а савойскую капусту нарежьте тонкими полосками.
- В толстостенной кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте репчатый лук, морковь и сельдерей в течение 4 – 5 минут до полуготовности.
- Добавьте лук-порей, измельченный чеснок и тыкву, прожарьте все вместе еще 2 минуты, после чего влейте томаты в собственном соку, горячий овощной бульон и положите веточку розмарина.
- Варите суп на медленном огне 10 – 12 минут до размягчения тыквы, затем добавьте нашинкованную капусту и мелкие сухие макароны.
- За 3 минуты до готовности макарон добавьте фасоль, посолите, поперчите, всыпьте щепотку хлопьев чили и прогрейте содержимое до кипения.
- Достаньте веточку розмарина, снимите кастрюлю с плиты, разлейте суп по глубоким тарелкам и щедро посыпьте каждую порцию тертым пармезаном.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter