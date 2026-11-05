Замените обычные супы на легенду: как приготовить настоящий ноябрьский минестроне

В ноябрьской версии зеленые летние овощи уступают место насыщенной тыкве, нежной савойской капусте и томатам, что придают блюду приятную освежающую кислинку. Главный секрет настоящего минестроне заключается в последовательности обжаривания овощной основы, поэтому бульон получается густым и насыщенным даже без добавления мяса, рассказывает Kobieta.

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Фасоль и мелкая паста придают блюду бархатистую густоту, веточка свежего розмарина раскрывает глубокие пряные ноты, а щепотка тертого пармезана на горячей тарелке завершает композицию настоящего итальянского обеда.

Как приготовить минестроне?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов тыквы хоккайдо или мускатной;

– 250 – 300 граммов савойской капусты;

– 2 моркови;

– 1 стебель сельдерея;

– 1 лук-порей;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 400 граммов томатов в собственном соку;

бульонная основа:

– 250 граммов вареной или консервированной фасоли;

– 100 граммов мелких макарон;

– 1,5 литра овощного бульона;

масло, специи и подача:

– 2 – 3 столовые ложки оливкового масла;

– 1 веточка свежего розмарина;

– 1 чайная ложка каменной соли;

– 1/2 чайной ложки черного молотого перца;

– 1 щепотка хлопьев чили;

– 30 граммов тертого пармезана для подачи.

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Приготовление: