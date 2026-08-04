Новини Смачно Смачні та прості рецепти Кукурудза, баклажани, перець, кабачки: як приготувати на мангалі – все вирішує маринад
4 серпня, 20:20
8

Кукурудза, баклажани, перець, кабачки: як приготувати на мангалі – все вирішує маринад

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Овочі на мангалі легко зіпсувати, якщо просто кинути їх на решітку без підготовки. Кукурудза може підсохнути, баклажани – стати м’якими без смаку, перець – підгоріти зверху, а кабачки швидко втратити форму.

Маринад тут має значення не менше, ніж жар, інформує 24 Канал. Олія, спеції, часник, зелень або трохи кислоти допомагають овочам швидше підрум’янитися, зберегти соковитість і не перетворитися на сухий гарнір до м’яса.

Як приготувати кукурудзу на мангалі?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 10 качанів

Інгредієнти:
– 10 молодих качанів кукурудзи;
– 200 грамів вершкового масла;
– 4 великі зубчики часнику;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.

Як приготувати кукурудзу на мангалі: дивіться відео

Приготування:

  1. Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало м’яким.
  2. Додайте до нього сіль, чорний мелений перець і натертий часник, після чого добре перемішайте.
  3. Качани кукурудзи очистьте від листя та волокон, а потім щедро змастіть часниково-масляною сумішшю з усіх боків.
  4. Викладіть кукурудзу на решітку й смажте на мангалі по кілька хвилин з кожного боку, періодично перевертаючи.
  5. Качани мають підрум’янитися, стати ароматними й м’якими. Подавайте кукурудзу гарячою.

Як приготувати кукурудзу на мангалі?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 10 качанів

Інгредієнти:
– 10 молодих качанів кукурудзи;
– 200 грамів вершкового масла;
– 4 великі зубчики часнику;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.

Чи можна запекти кукурудзу на мангалі: дивіться відео

@ruslana_babichenko Кукурудза на мангалі * кукурудза 10 молодих качанів * вершкове масло 200 гр * часник 4 великих зубчики * сіль і перець за смаком До мʼякого масла додати спеції і натертий часник. Качани очистити і щедро змастити масляною сумішшю) Викладаємо на решітку і обсмажуємо по пару хвилин кукурудзу з чотирьох сторін Спробуйте обов’язково поки сезон кукурудзи в розпалі Смачного️️️ Зберігай рецепт, щоб не загубити сторіночку #кукурудза #печенакукурудза #кукурудзанамангалі #кукурудзарецепт #їжанамангалі #сезонкукурудзи #чізкейкрецепт #домашнявипічка #тортрецепт #ароматнавипічка #випічкабезтурбот #простийторт #торт #бісквіт#готуємоззадоволенням #руськинірецепти #спартак #медовик #простоісмачно #швидкірецепти #швидкоісмачно ♬ I Am Made in Ukraine - EDMON Kazaryan

Приготування:

  1. Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало м’яким.
  2. Додайте до нього сіль, чорний мелений перець і натертий часник, після чого добре перемішайте.
  3. Качани кукурудзи очистьте від листя та волокон, а потім щедро змастіть часниково-масляною сумішшю з усіх боків.
  4. Викладіть кукурудзу на решітку й смажте на мангалі по кілька хвилин з кожного боку, періодично перевертаючи.
  5. Качани мають підрум’янитися, стати ароматними й м’якими. Подавайте кукурудзу гарячою.

Як приготувати баклажани з м’ясною начинкою на шампурах?

  • Час: 45 – 50 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– баклажани;
– яловичий фарш;
– солодкий перець;
– червона або звичайна цибуля;
– сіль до смаку;
– суміш перців до смаку;
– тим’ян до смаку;
– розмарин до смаку;
– часник до смаку;
– олія до смаку.

Як зробити баклажани на мангалі: дивіться відео

@themancooking Баклажани з мʼясною начинкою на шампурах Зберігайте рецепт ;) До цього часу я не дуже любив баклажани у будь-якому їх приготуванні ну так склалося. Але ж цей рецепт повністю змінив моє ставлення до них! Друзі, це настільки смачно що я вже думаю коли буду готувати їх знову Даю 100% зо кожен буде в захваті від подачі, приготування і смаку! І так, для рецепту! Баклажани свіжі Фарш з яловичини (я робив сам і перекрутив 2 рази) Перець солодкий Цибуля червона (але я думаю можна і звичайну) Спеції за смаком (у мене суміш перців горошком, тімʼян, розмарин) Сіль - Часник з олією за бажанням можна змастити рулетики вже перед подачею буде смачно! І так по пиву: Saugatuck Brewing стаут який мене приємно здивував солодкий, темний, насичений і тягучий. Добре відчутна чорниця. Ті хто любить щось нове він вам сподобається! #баклажанинашампурах #баклажанигриль #баклажанысмясом #themancooking ♬ оригинальный звук - The Man Cooking

Приготування:

  1. Баклажани помийте та наріжте вздовж тонкими пластинами, щоб їх було зручно загортати рулетиками. Яловичий фарш перекладіть у миску. Солодкий перець і цибулю дрібно наріжте або подрібніть, додайте до фаршу.
  2. Посоліть, додайте суміш перців, тим’ян і розмарин до смаку, після чого добре вимішайте начинку. На кожну пластину баклажана викладіть трохи м’ясної начинки й загорніть рулетиком.
  3. Нанизайте рулетики на шампури так, щоб вони добре тримали форму під час приготування.
  4. Смажте баклажани з м’ясною начинкою на мангалі, періодично перевертаючи, доки фарш повністю приготується, а баклажани стануть м’якими й підрум’яняться.
  5. Перед подаванням за бажанням змастіть гарячі рулетики сумішшю олії та подрібненого часнику.

Як приготувати фаршировані перці на мангалі?

  • Час: 40 – 50 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 3 – 4 великі солодкі перці;
– 700 – 900 грамів яловичого фаршу;
– 1 синя або червона цибулина;
– перець чилі до смаку;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– свіжа зелень до смаку;
– копчена паприка до смаку;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– твердий сир до смаку;
– олія;
– білий часниковий соус для подавання.

Як зробити перець на мангалі: дивіться відео

@kubfood ФАРШИРОВАНІ ПЕРЦІ НА МАНГАЛІ - СОКОВИТА ЗАКУСКА, ЯКА ЗАЛІТАЄ З ПЕРШОГО УКУСУ ️ Коли готуєш на природі, важливо, щоб усе було не тільки смачно, а й зручно Саме тому сьогодні в кадрі зі мною рушники Zewa Wisch & Weg - міцні, практичні та реально виручають під час готування, коли треба швидко витерти руки, дошку чи зайвий жир Вони економні, їх можна використовувати не один раз Інгредієнти: • великий солодкий перець — 3–4 шт. • яловичий фарш — 700–900 г • синя цибуля — 1 шт. • перець чилі — за смаком • часник — 3–4 зубчики • свіжа зелень • копчена паприка • сіль • чорний перець • твердий сир (за бажанням) • олія • для соусу: білий часниковий соус Приготування: 1️⃣ Перець нарізаємо великими кільцями, щоб вийшли міцні “форми” для начинки. 2️⃣ Готуємо фарш: додаємо до яловичини дрібно нарізану синю цибулю, чилі, часник, зелень, сіль, чорний перець, копчену паприку. За бажанням — трохи сиру. Добре вимішуємо. 3️⃣ Наповнюємо кільця перцю фаршем, щільно формуючи начинку, і викладаємо все на решітку. 4️⃣ Готуємо на мангалі на помірному жарі, обсмажуючи з обох боків до красивої скоринки та повної готовності фаршу. 5️⃣ Наприкінці змащуємо ароматною олією з часником та зеленню. Подаємо гарячими з білим часниковим соусом #мангал #рецептинамангалі #фаршированийперець #грильрецепти #zewa ♬ оригінальний аудіозапис - Олександр КУБ Кубицький

Приготування:

  1. Солодкі перці помийте, обсушіть і наріжте великими товстими кільцями, щоб вийшли міцні форми для начинки.
  2. Для фаршу дрібно наріжте синю або червону цибулю, перець чилі, часник і свіжу зелень.
  3. Додайте все до яловичого фаршу. Посоліть, поперчіть, всипте копчену паприку й за бажанням додайте трохи натертого твердого сиру. Добре вимішайте начинку, щоб вона стала щільною та тримала форму.
  4. Наповніть кільця перцю фаршем, злегка притискаючи начинку всередині.
  5. Викладіть фаршировані перці на решітку й готуйте на мангалі на помірному жарі, обсмажуючи з обох боків до рум’яної скоринки та повної готовності фаршу.
  6. Наприкінці змішайте олію з подрібненим часником і зеленню, змастіть гарячі перці цією ароматною сумішшю та подавайте з білим часниковим соусом.

Як приготувати кабачки на мангалі?

  • Час: 20 – 25 хвилин
  • Порцій: 3 – 4

Інгредієнти:
– 2 – 3 молоді кабачки;
– олія;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.

Як спекти кабачки на мангалі: дивіться відео

@good_food_2024 Топовий рецепт кабачків на мангалі #кабачок #намангалі #рецепт #готую #люблю ♬ оригінальний аудіозапис - good_food_2024

Приготування:

  1. Кабачки добре помийте та наріжте кружальцями або брусочками середньої товщини.
  2. Злегка посоліть, поперчіть і змастіть олією, щоб шматочки не пересушилися під час смаження. Викладіть кабачки на решітку над розігрітим мангалом і готуйте на помірному жарі, періодично перевертаючи.
  3. Смажте до золотистої скоринки та м’якості всередині.
  4. Час приготування залежить від товщини нарізки й сили жару, але зазвичай кабачкам достатньо кількох хвилин з кожного боку. Подавайте гарячими одразу після мангалу.

Пов'язані теми:

Смачні та прості рецепти