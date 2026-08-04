Кукурудза, баклажани, перець, кабачки: як приготувати на мангалі – все вирішує маринад
Овочі на мангалі легко зіпсувати, якщо просто кинути їх на решітку без підготовки. Кукурудза може підсохнути, баклажани – стати м’якими без смаку, перець – підгоріти зверху, а кабачки швидко втратити форму.
Маринад тут має значення не менше, ніж жар, інформує 24 Канал. Олія, спеції, часник, зелень або трохи кислоти допомагають овочам швидше підрум’янитися, зберегти соковитість і не перетворитися на сухий гарнір до м’яса.
Як приготувати кукурудзу на мангалі?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 10 качанів
Інгредієнти:
– 10 молодих качанів кукурудзи;
– 200 грамів вершкового масла;
– 4 великі зубчики часнику;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.
Як приготувати кукурудзу на мангалі: дивіться відео
Приготування:
- Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало м’яким.
- Додайте до нього сіль, чорний мелений перець і натертий часник, після чого добре перемішайте.
- Качани кукурудзи очистьте від листя та волокон, а потім щедро змастіть часниково-масляною сумішшю з усіх боків.
- Викладіть кукурудзу на решітку й смажте на мангалі по кілька хвилин з кожного боку, періодично перевертаючи.
- Качани мають підрум’янитися, стати ароматними й м’якими. Подавайте кукурудзу гарячою.
Як приготувати кукурудзу на мангалі?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 10 качанів
Інгредієнти:
– 10 молодих качанів кукурудзи;
– 200 грамів вершкового масла;
– 4 великі зубчики часнику;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.
Чи можна запекти кукурудзу на мангалі: дивіться відео
Приготування:
- Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало м’яким.
- Додайте до нього сіль, чорний мелений перець і натертий часник, після чого добре перемішайте.
- Качани кукурудзи очистьте від листя та волокон, а потім щедро змастіть часниково-масляною сумішшю з усіх боків.
- Викладіть кукурудзу на решітку й смажте на мангалі по кілька хвилин з кожного боку, періодично перевертаючи.
- Качани мають підрум’янитися, стати ароматними й м’якими. Подавайте кукурудзу гарячою.
Як приготувати баклажани з м’ясною начинкою на шампурах?
- Час: 45 – 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– баклажани;
– яловичий фарш;
– солодкий перець;
– червона або звичайна цибуля;
– сіль до смаку;
– суміш перців до смаку;
– тим’ян до смаку;
– розмарин до смаку;
– часник до смаку;
– олія до смаку.
Як зробити баклажани на мангалі: дивіться відео
Приготування:
- Баклажани помийте та наріжте вздовж тонкими пластинами, щоб їх було зручно загортати рулетиками. Яловичий фарш перекладіть у миску. Солодкий перець і цибулю дрібно наріжте або подрібніть, додайте до фаршу.
- Посоліть, додайте суміш перців, тим’ян і розмарин до смаку, після чого добре вимішайте начинку. На кожну пластину баклажана викладіть трохи м’ясної начинки й загорніть рулетиком.
- Нанизайте рулетики на шампури так, щоб вони добре тримали форму під час приготування.
- Смажте баклажани з м’ясною начинкою на мангалі, періодично перевертаючи, доки фарш повністю приготується, а баклажани стануть м’якими й підрум’яняться.
- Перед подаванням за бажанням змастіть гарячі рулетики сумішшю олії та подрібненого часнику.
Як приготувати фаршировані перці на мангалі?
- Час: 40 – 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 – 4 великі солодкі перці;
– 700 – 900 грамів яловичого фаршу;
– 1 синя або червона цибулина;
– перець чилі до смаку;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– свіжа зелень до смаку;
– копчена паприка до смаку;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– твердий сир до смаку;
– олія;
– білий часниковий соус для подавання.
Як зробити перець на мангалі: дивіться відео
Приготування:
- Солодкі перці помийте, обсушіть і наріжте великими товстими кільцями, щоб вийшли міцні форми для начинки.
- Для фаршу дрібно наріжте синю або червону цибулю, перець чилі, часник і свіжу зелень.
- Додайте все до яловичого фаршу. Посоліть, поперчіть, всипте копчену паприку й за бажанням додайте трохи натертого твердого сиру. Добре вимішайте начинку, щоб вона стала щільною та тримала форму.
- Наповніть кільця перцю фаршем, злегка притискаючи начинку всередині.
- Викладіть фаршировані перці на решітку й готуйте на мангалі на помірному жарі, обсмажуючи з обох боків до рум’яної скоринки та повної готовності фаршу.
- Наприкінці змішайте олію з подрібненим часником і зеленню, змастіть гарячі перці цією ароматною сумішшю та подавайте з білим часниковим соусом.
Як приготувати кабачки на мангалі?
- Час: 20 – 25 хвилин
- Порцій: 3 – 4
Інгредієнти:
– 2 – 3 молоді кабачки;
– олія;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.
Як спекти кабачки на мангалі: дивіться відео
Приготування:
- Кабачки добре помийте та наріжте кружальцями або брусочками середньої товщини.
- Злегка посоліть, поперчіть і змастіть олією, щоб шматочки не пересушилися під час смаження. Викладіть кабачки на решітку над розігрітим мангалом і готуйте на помірному жарі, періодично перевертаючи.
- Смажте до золотистої скоринки та м’якості всередині.
- Час приготування залежить від товщини нарізки й сили жару, але зазвичай кабачкам достатньо кількох хвилин з кожного боку. Подавайте гарячими одразу після мангалу.