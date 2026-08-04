Кукурудза, баклажани, перець, кабачки: як приготувати на мангалі – все вирішує маринад

Овочі на мангалі легко зіпсувати, якщо просто кинути їх на решітку без підготовки. Кукурудза може підсохнути, баклажани – стати м’якими без смаку, перець – підгоріти зверху, а кабачки швидко втратити форму.

Маринад тут має значення не менше, ніж жар, інформує 24 Канал. Олія, спеції, часник, зелень або трохи кислоти допомагають овочам швидше підрум’янитися, зберегти соковитість і не перетворитися на сухий гарнір до м’яса.

Як приготувати кукурудзу на мангалі?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 10 качанів

Інгредієнти:

– 10 молодих качанів кукурудзи;

– 200 грамів вершкового масла;

– 4 великі зубчики часнику;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку.

Як приготувати кукурудзу на мангалі: дивіться відео

Приготування:

Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало м’яким. Додайте до нього сіль, чорний мелений перець і натертий часник, після чого добре перемішайте. Качани кукурудзи очистьте від листя та волокон, а потім щедро змастіть часниково-масляною сумішшю з усіх боків. Викладіть кукурудзу на решітку й смажте на мангалі по кілька хвилин з кожного боку, періодично перевертаючи. Качани мають підрум’янитися, стати ароматними й м’якими. Подавайте кукурудзу гарячою.

Як приготувати кукурудзу на мангалі?

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 10 качанів

Інгредієнти:

– 10 молодих качанів кукурудзи;

– 200 грамів вершкового масла;

– 4 великі зубчики часнику;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку.

Чи можна запекти кукурудзу на мангалі: дивіться відео

Приготування:

Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало м’яким. Додайте до нього сіль, чорний мелений перець і натертий часник, після чого добре перемішайте. Качани кукурудзи очистьте від листя та волокон, а потім щедро змастіть часниково-масляною сумішшю з усіх боків. Викладіть кукурудзу на решітку й смажте на мангалі по кілька хвилин з кожного боку, періодично перевертаючи. Качани мають підрум’янитися, стати ароматними й м’якими. Подавайте кукурудзу гарячою.

Як приготувати баклажани з м’ясною начинкою на шампурах?

Час : 45 – 50 хвилин

: 45 – 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– баклажани;

– яловичий фарш;

– солодкий перець;

– червона або звичайна цибуля;

– сіль до смаку;

– суміш перців до смаку;

– тим’ян до смаку;

– розмарин до смаку;

– часник до смаку;

– олія до смаку.

Як зробити баклажани на мангалі: дивіться відео

#баклажанигриль #баклажанысмясом #themancooking ♬ оригинальный звук - The Man Cooking @themancooking Баклажани з мʼясною начинкою на шампурах Зберігайте рецепт ;) До цього часу я не дуже любив баклажани у будь-якому їх приготуванні ну так склалося. Але ж цей рецепт повністю змінив моє ставлення до них! Друзі, це настільки смачно що я вже думаю коли буду готувати їх знову Даю 100% зо кожен буде в захваті від подачі, приготування і смаку! І так, для рецепту! Баклажани свіжі Фарш з яловичини (я робив сам і перекрутив 2 рази) Перець солодкий Цибуля червона (але я думаю можна і звичайну) Спеції за смаком (у мене суміш перців горошком, тімʼян, розмарин) Сіль - Часник з олією за бажанням можна змастити рулетики вже перед подачею буде смачно! І так по пиву: Saugatuck Brewing стаут який мене приємно здивував солодкий, темний, насичений і тягучий. Добре відчутна чорниця. Ті хто любить щось нове він вам сподобається! #баклажанинашампурах

Приготування:

Баклажани помийте та наріжте вздовж тонкими пластинами, щоб їх було зручно загортати рулетиками. Яловичий фарш перекладіть у миску. Солодкий перець і цибулю дрібно наріжте або подрібніть, додайте до фаршу. Посоліть, додайте суміш перців, тим’ян і розмарин до смаку, після чого добре вимішайте начинку. На кожну пластину баклажана викладіть трохи м’ясної начинки й загорніть рулетиком. Нанизайте рулетики на шампури так, щоб вони добре тримали форму під час приготування. Смажте баклажани з м’ясною начинкою на мангалі, періодично перевертаючи, доки фарш повністю приготується, а баклажани стануть м’якими й підрум’яняться. Перед подаванням за бажанням змастіть гарячі рулетики сумішшю олії та подрібненого часнику.

Як приготувати фаршировані перці на мангалі?

Час : 40 – 50 хвилин

: 40 – 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 – 4 великі солодкі перці;

– 700 – 900 грамів яловичого фаршу;

– 1 синя або червона цибулина;

– перець чилі до смаку;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– свіжа зелень до смаку;

– копчена паприка до смаку;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– твердий сир до смаку;

– олія;

– білий часниковий соус для подавання.

Як зробити перець на мангалі: дивіться відео

#рецептинамангалі #фаршированийперець #грильрецепти #zewa ♬ оригінальний аудіозапис - Олександр КУБ Кубицький @kubfood ФАРШИРОВАНІ ПЕРЦІ НА МАНГАЛІ - СОКОВИТА ЗАКУСКА, ЯКА ЗАЛІТАЄ З ПЕРШОГО УКУСУ ️ Коли готуєш на природі, важливо, щоб усе було не тільки смачно, а й зручно Саме тому сьогодні в кадрі зі мною рушники Zewa Wisch & Weg - міцні, практичні та реально виручають під час готування, коли треба швидко витерти руки, дошку чи зайвий жир Вони економні, їх можна використовувати не один раз Інгредієнти: • великий солодкий перець — 3–4 шт. • яловичий фарш — 700–900 г • синя цибуля — 1 шт. • перець чилі — за смаком • часник — 3–4 зубчики • свіжа зелень • копчена паприка • сіль • чорний перець • твердий сир (за бажанням) • олія • для соусу: білий часниковий соус Приготування: 1️⃣ Перець нарізаємо великими кільцями, щоб вийшли міцні “форми” для начинки. 2️⃣ Готуємо фарш: додаємо до яловичини дрібно нарізану синю цибулю, чилі, часник, зелень, сіль, чорний перець, копчену паприку. За бажанням — трохи сиру. Добре вимішуємо. 3️⃣ Наповнюємо кільця перцю фаршем, щільно формуючи начинку, і викладаємо все на решітку. 4️⃣ Готуємо на мангалі на помірному жарі, обсмажуючи з обох боків до красивої скоринки та повної готовності фаршу. 5️⃣ Наприкінці змащуємо ароматною олією з часником та зеленню. Подаємо гарячими з білим часниковим соусом #мангал

Приготування:

Солодкі перці помийте, обсушіть і наріжте великими товстими кільцями, щоб вийшли міцні форми для начинки. Для фаршу дрібно наріжте синю або червону цибулю, перець чилі, часник і свіжу зелень. Додайте все до яловичого фаршу. Посоліть, поперчіть, всипте копчену паприку й за бажанням додайте трохи натертого твердого сиру. Добре вимішайте начинку, щоб вона стала щільною та тримала форму. Наповніть кільця перцю фаршем, злегка притискаючи начинку всередині. Викладіть фаршировані перці на решітку й готуйте на мангалі на помірному жарі, обсмажуючи з обох боків до рум’яної скоринки та повної готовності фаршу. Наприкінці змішайте олію з подрібненим часником і зеленню, змастіть гарячі перці цією ароматною сумішшю та подавайте з білим часниковим соусом.

Як приготувати кабачки на мангалі?

Час : 20 – 25 хвилин

: 20 – 25 хвилин Порцій: 3 – 4

Інгредієнти:

– 2 – 3 молоді кабачки;

– олія;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку.

Як спекти кабачки на мангалі: дивіться відео

Приготування: