Маринад тут має значення не менше, ніж жар, інформує 24 Канал. Олія, спеції, часник, зелень або трохи кислоти допомагають овочам швидше підрум’янитися, зберегти соковитість і не перетворитися на сухий гарнір до м’яса.

Як приготувати кукурудзу на мангалі?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 10 качанів

Інгредієнти:
– 10 молодих качанів кукурудзи;
– 200 грамів вершкового масла;
– 4 великі зубчики часнику;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.

Як приготувати кукурудзу на мангалі: дивіться відео

Приготування:

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  1. Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало м’яким.
  2. Додайте до нього сіль, чорний мелений перець і натертий часник, після чого добре перемішайте.
  3. Качани кукурудзи очистьте від листя та волокон, а потім щедро змастіть часниково-масляною сумішшю з усіх боків.
  4. Викладіть кукурудзу на решітку й смажте на мангалі по кілька хвилин з кожного боку, періодично перевертаючи.
  5. Качани мають підрум’янитися, стати ароматними й м’якими. Подавайте кукурудзу гарячою.

Як приготувати кукурудзу на мангалі?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 10 качанів

Інгредієнти:
– 10 молодих качанів кукурудзи;
– 200 грамів вершкового масла;
– 4 великі зубчики часнику;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.

Чи можна запекти кукурудзу на мангалі: дивіться відео

Приготування:

  1. Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало м’яким.
  2. Додайте до нього сіль, чорний мелений перець і натертий часник, після чого добре перемішайте.
  3. Качани кукурудзи очистьте від листя та волокон, а потім щедро змастіть часниково-масляною сумішшю з усіх боків.
  4. Викладіть кукурудзу на решітку й смажте на мангалі по кілька хвилин з кожного боку, періодично перевертаючи.
  5. Качани мають підрум’янитися, стати ароматними й м’якими. Подавайте кукурудзу гарячою.

Як приготувати баклажани з м’ясною начинкою на шампурах?

  • Час: 45 – 50 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– баклажани;
– яловичий фарш;
– солодкий перець;
– червона або звичайна цибуля;
– сіль до смаку;
– суміш перців до смаку;
– тим’ян до смаку;
– розмарин до смаку;
– часник до смаку;
– олія до смаку.

Як зробити баклажани на мангалі: дивіться відео

Приготування:

  1. Баклажани помийте та наріжте вздовж тонкими пластинами, щоб їх було зручно загортати рулетиками. Яловичий фарш перекладіть у миску. Солодкий перець і цибулю дрібно наріжте або подрібніть, додайте до фаршу.
  2. Посоліть, додайте суміш перців, тим’ян і розмарин до смаку, після чого добре вимішайте начинку. На кожну пластину баклажана викладіть трохи м’ясної начинки й загорніть рулетиком.
  3. Нанизайте рулетики на шампури так, щоб вони добре тримали форму під час приготування.
  4. Смажте баклажани з м’ясною начинкою на мангалі, періодично перевертаючи, доки фарш повністю приготується, а баклажани стануть м’якими й підрум’яняться.
  5. Перед подаванням за бажанням змастіть гарячі рулетики сумішшю олії та подрібненого часнику.

Як приготувати фаршировані перці на мангалі?

  • Час: 40 – 50 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 3 – 4 великі солодкі перці;
– 700 – 900 грамів яловичого фаршу;
– 1 синя або червона цибулина;
– перець чилі до смаку;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– свіжа зелень до смаку;
– копчена паприка до смаку;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– твердий сир до смаку;
– олія;
– білий часниковий соус для подавання.

Як зробити перець на мангалі: дивіться відео

Приготування:

  1. Солодкі перці помийте, обсушіть і наріжте великими товстими кільцями, щоб вийшли міцні форми для начинки.
  2. Для фаршу дрібно наріжте синю або червону цибулю, перець чилі, часник і свіжу зелень.
  3. Додайте все до яловичого фаршу. Посоліть, поперчіть, всипте копчену паприку й за бажанням додайте трохи натертого твердого сиру. Добре вимішайте начинку, щоб вона стала щільною та тримала форму.
  4. Наповніть кільця перцю фаршем, злегка притискаючи начинку всередині.
  5. Викладіть фаршировані перці на решітку й готуйте на мангалі на помірному жарі, обсмажуючи з обох боків до рум’яної скоринки та повної готовності фаршу.
  6. Наприкінці змішайте олію з подрібненим часником і зеленню, змастіть гарячі перці цією ароматною сумішшю та подавайте з білим часниковим соусом.

Як приготувати кабачки на мангалі?

  • Час: 20 – 25 хвилин
  • Порцій: 3 – 4

Інгредієнти:
– 2 – 3 молоді кабачки;
– олія;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку.

Як спекти кабачки на мангалі: дивіться відео

Приготування:

  1. Кабачки добре помийте та наріжте кружальцями або брусочками середньої товщини.
  2. Злегка посоліть, поперчіть і змастіть олією, щоб шматочки не пересушилися під час смаження. Викладіть кабачки на решітку над розігрітим мангалом і готуйте на помірному жарі, періодично перевертаючи.
  3. Смажте до золотистої скоринки та м’якості всередині.
  4. Час приготування залежить від товщини нарізки й сили жару, але зазвичай кабачкам достатньо кількох хвилин з кожного боку. Подавайте гарячими одразу після мангалу.