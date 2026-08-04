Маринад тут має значення не менше, ніж жар, інформує 24 Канал. Олія, спеції, часник, зелень або трохи кислоти допомагають овочам швидше підрум’янитися, зберегти соковитість і не перетворитися на сухий гарнір до м’яса.

Як приготувати кукурудзу на мангалі?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 10 качанів

Інгредієнти:

– 10 молодих качанів кукурудзи;

– 200 грамів вершкового масла;

– 4 великі зубчики часнику;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку.

Як приготувати кукурудзу на мангалі: дивіться відео

Приготування:

Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало м’яким. Додайте до нього сіль, чорний мелений перець і натертий часник, після чого добре перемішайте. Качани кукурудзи очистьте від листя та волокон, а потім щедро змастіть часниково-масляною сумішшю з усіх боків. Викладіть кукурудзу на решітку й смажте на мангалі по кілька хвилин з кожного боку, періодично перевертаючи. Качани мають підрум’янитися, стати ароматними й м’якими. Подавайте кукурудзу гарячою.

Як приготувати кукурудзу на мангалі?

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порцій: 10 качанів

Інгредієнти:

– 10 молодих качанів кукурудзи;

– 200 грамів вершкового масла;

– 4 великі зубчики часнику;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку.

Чи можна запекти кукурудзу на мангалі: дивіться відео

Приготування:

Вершкове масло заздалегідь дістаньте з холодильника, щоб воно стало м’яким. Додайте до нього сіль, чорний мелений перець і натертий часник, після чого добре перемішайте. Качани кукурудзи очистьте від листя та волокон, а потім щедро змастіть часниково-масляною сумішшю з усіх боків. Викладіть кукурудзу на решітку й смажте на мангалі по кілька хвилин з кожного боку, періодично перевертаючи. Качани мають підрум’янитися, стати ароматними й м’якими. Подавайте кукурудзу гарячою.

Як приготувати баклажани з м’ясною начинкою на шампурах?

Час : 45 – 50 хвилин

: 45 – 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– баклажани;

– яловичий фарш;

– солодкий перець;

– червона або звичайна цибуля;

– сіль до смаку;

– суміш перців до смаку;

– тим’ян до смаку;

– розмарин до смаку;

– часник до смаку;

– олія до смаку.

Як зробити баклажани на мангалі: дивіться відео

Приготування:

Баклажани помийте та наріжте вздовж тонкими пластинами, щоб їх було зручно загортати рулетиками. Яловичий фарш перекладіть у миску. Солодкий перець і цибулю дрібно наріжте або подрібніть, додайте до фаршу. Посоліть, додайте суміш перців, тим’ян і розмарин до смаку, після чого добре вимішайте начинку. На кожну пластину баклажана викладіть трохи м’ясної начинки й загорніть рулетиком. Нанизайте рулетики на шампури так, щоб вони добре тримали форму під час приготування. Смажте баклажани з м’ясною начинкою на мангалі, періодично перевертаючи, доки фарш повністю приготується, а баклажани стануть м’якими й підрум’яняться. Перед подаванням за бажанням змастіть гарячі рулетики сумішшю олії та подрібненого часнику.

Як приготувати фаршировані перці на мангалі?

Час : 40 – 50 хвилин

: 40 – 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 – 4 великі солодкі перці;

– 700 – 900 грамів яловичого фаршу;

– 1 синя або червона цибулина;

– перець чилі до смаку;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– свіжа зелень до смаку;

– копчена паприка до смаку;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– твердий сир до смаку;

– олія;

– білий часниковий соус для подавання.

Як зробити перець на мангалі: дивіться відео

Приготування:

Солодкі перці помийте, обсушіть і наріжте великими товстими кільцями, щоб вийшли міцні форми для начинки. Для фаршу дрібно наріжте синю або червону цибулю, перець чилі, часник і свіжу зелень. Додайте все до яловичого фаршу. Посоліть, поперчіть, всипте копчену паприку й за бажанням додайте трохи натертого твердого сиру. Добре вимішайте начинку, щоб вона стала щільною та тримала форму. Наповніть кільця перцю фаршем, злегка притискаючи начинку всередині. Викладіть фаршировані перці на решітку й готуйте на мангалі на помірному жарі, обсмажуючи з обох боків до рум’яної скоринки та повної готовності фаршу. Наприкінці змішайте олію з подрібненим часником і зеленню, змастіть гарячі перці цією ароматною сумішшю та подавайте з білим часниковим соусом.

Як приготувати кабачки на мангалі?

Час : 20 – 25 хвилин

: 20 – 25 хвилин Порцій: 3 – 4

Інгредієнти:

– 2 – 3 молоді кабачки;

– олія;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку.

Як спекти кабачки на мангалі: дивіться відео

Приготування: