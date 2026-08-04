Маринад здесь играет не меньшую роль, чем жар, сообщает 24 Канал. Масло, специи, чеснок, зелень или немного кислоты помогают овощам быстрее подрумяниться, сохранить сочность и не превратиться в сухой гарнир к мясу.

Как приготовить кукурузу на мангале?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 10 початков

Ингредиенты:

– 10 молодых початков кукурузы;

– 200 граммов сливочного масла;

– 4 больших зубчика чеснока;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Как приготовить кукурузу на мангале: смотрите видео

Приготовление:

Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Добавьте в него соль, черный молотый перец и тертый чеснок, после чего хорошо перемешайте. Початки кукурузы очистите от листьев и волокон, а затем щедро смажьте чесночно-масляной смесью со всех сторон. Выложите кукурузу на решетку и жарьте на мангале по несколько минут с каждой стороны, периодически переворачивая. Початки должны подрумяниться, стать ароматными и мягкими. Подавайте кукурузу горячей.

Как приготовить кукурузу на мангале?

Время: 25 минут

25 минут Порций: 10 початков

Ингредиенты:

– 10 молодых початков кукурузы;

– 200 граммов сливочного масла;

– 4 больших зубчика чеснока;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Можно ли запечь кукурузу на мангале: смотрите видео

Приготовление:

Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягким. Добавьте в него соль, черный молотый перец и тертый чеснок, после чего хорошо перемешайте. Початки кукурузы очистите от листьев и волокон, а затем обильно смажьте чесночно-масляной смесью со всех сторон. Выложите кукурузу на решетку и жарьте на мангале по несколько минут с каждой стороны, периодически переворачивая. Початки должны подрумяниться, стать ароматными и мягкими. Подавайте кукурузу горячей.

Как приготовить баклажаны с мясной начинкой на шампурах?

Время : 45–50 минут

: 45–50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– баклажаны;

– говяжий фарш;

– сладкий перец;

– красный или обычный лук;

– соль по вкусу;

– смесь перцев по вкусу;

– тимьян по вкусу;

– розмарин по вкусу;

– чеснок по вкусу;

– масло по вкусу.

Как приготовить баклажаны на мангале: смотрите видео

Приготовление:

Баклажаны помойте и нарежьте вдоль тонкими ломтиками, чтобы их было удобно заворачивать в рулетики. Говяжий фарш переложите в миску. Сладкий перец и лук мелко нарежьте или измельчите, добавьте к фаршу. Посолите, добавьте смесь перцев, тимьян и розмарин по вкусу, после чего хорошо перемешайте начинку. На каждую пластинку баклажана выложите немного мясной начинки и сверните рулетиком. Нанизайте рулетики на шампуры так, чтобы они хорошо держали форму во время приготовления. Жарьте баклажаны с мясной начинкой на мангале, периодически переворачивая, пока фарш полностью не приготовится, а баклажаны не станут мягкими и не подрумянятся. Перед подачей по желанию смажьте горячие рулетики смесью растительного масла и измельченного чеснока.

Как приготовить фаршированные перцы на мангале?

Время : 40–50 минут

: 40–50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 3–4 больших сладких перца;

– 700–900 граммов говяжьего фарша;

– 1 синяя или красная луковица;

– перец чили по вкусу;

– 3–4 зубчика чеснока;

– свежая зелень по вкусу;

– копченая паприка по вкусу;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– твердый сыр по вкусу;

– растительное масло;

– белый чесночный соус для подачи.

Как приготовить перец на мангале: смотрите видео

Приготовление:

Сладкий перец помойте, обсушите и нарежьте большими толстыми кольцами, чтобы получились прочные формы для начинки. Для фарша мелко нарежьте синий или красный лук, перец чили, чеснок и свежую зелень. Добавьте все к говяжьему фаршу. Посолите, поперчите, всыпьте копченую паприку и по желанию добавьте немного натертого твердого сыра. Хорошо перемешайте начинку, чтобы она стала плотной и держала форму. Наполните кольца перца фаршем, слегка прижимая начинку внутри. Выложите фаршированные перцы на решетку и готовьте на мангале на умеренном огне, обжаривая с обеих сторон до румяной корочки и полной готовности фарша. В конце смешайте растительное масло с измельченным чесноком и зеленью, смажьте горячие перцы этой ароматной смесью и подавайте с белым чесночным соусом.

Как приготовить кабачки на мангале?

Время : 20–25 минут

: 20–25 минут Порций: 3–4

Ингредиенты:

– 2–3 молодых кабачка;

– растительное масло;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Как приготовить кабачки на мангале: смотрите видео

Приготовление: