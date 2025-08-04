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4 серпня, 17:02
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Смачно, ніжно і без шкоди для фігури: готуємо ягідну панакоту без цукру

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Панакота – це ніжний вершковий десерт з самої Італії. Його текстура підкорить кожного.
  • Варіантів приготування існує чимало, але дедалі частіше зустрічаються низькокалорійні версії. Тому пропонуємо і вам рецепт панакоти без цукру.

Людям, які піклуються про свою фігуру та здоров'я, не потрібно повністю відмовлятися від десертів, адже існує безліч корисних альтернатив. Популярним варіантом – є класична панакота, але без цукру.

Ці ласощі мають ніжну кремову текстуру, яка не залишить байдужими навіть найвибагливіших гурманів. До того ж надзвичайно прості у приготуванні. 24 Канал з посиланням на Storinka ділиться рецептом малинової панакоти.

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Як приготувати панакоту без цукру?

  • Час: 25 хвилин (2 – 3 години на застигання)
  • Порції: 6 – 8

Інгредієнти: 
– 1 склянка вершків 33%; 
– 400 грамів маскарпоне; 
– 15 грамів желатину;
– 200 мілілітрів води; 
– 300 грамів малини; 
– дрібка ваніліну.

Приготування:

  1. Якщо малина заморожена, то розморозьте її за кімнатної температури. Подрібніть у блендері. Якщо ягоди кислі, додайте до смаку замінник цукру.
     
  2. Желатин залийте холодною кип'яченою водою і приберіть на 15 хвилин.
     
  3. Змішайте вершки, маскарпоне, ванілін та желатин. Проваріть масу на середньому вогні кілька хвилин, не допускаючи сильного кипіння.
     
  4. На дно підготовлених місткостей викладіть спочатку малинове пюре, а зверху акуратно залийте вершковою частиною десерту. 
     
  5. Приберіть панакоту в холодильник застигнути на 2 – 3 години й можете насолоджуватися.

Смачного!

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