Людям, які піклуються про свою фігуру та здоров'я, не потрібно повністю відмовлятися від десертів, адже існує безліч корисних альтернатив. Популярним варіантом – є класична панакота, але без цукру.

Ці ласощі мають ніжну кремову текстуру, яка не залишить байдужими навіть найвибагливіших гурманів. До того ж надзвичайно прості у приготуванні. 24 Канал з посиланням на Storinka ділиться рецептом малинової панакоти. Читайте також Мінімум часу та 2 інгредієнти: готуємо ягідний мармелад, який розхапають за лічені секунди Як приготувати панакоту без цукру? Час: 25 хвилин (2 – 3 години на застигання)

25 хвилин (2 – 3 години на застигання) Порції: 6 – 8 Інгредієнти:

– 1 склянка вершків 33%;

– 400 грамів маскарпоне;

– 15 грамів желатину;

– 200 мілілітрів води;

– 300 грамів малини;

– дрібка ваніліну. Приготування: Якщо малина заморожена, то розморозьте її за кімнатної температури. Подрібніть у блендері. Якщо ягоди кислі, додайте до смаку замінник цукру.

Желатин залийте холодною кип'яченою водою і приберіть на 15 хвилин.

Змішайте вершки, маскарпоне, ванілін та желатин. Проваріть масу на середньому вогні кілька хвилин, не допускаючи сильного кипіння.

На дно підготовлених місткостей викладіть спочатку малинове пюре, а зверху акуратно залийте вершковою частиною десерту.

Приберіть панакоту в холодильник застигнути на 2 – 3 години й можете насолоджуватися. Смачного! Теж приготуйте: ароматні булочки з маком.