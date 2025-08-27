Це фантастично смачно: паприкаш з курки – ситість та пікантність в одній тарілці
- Паприкаш з курки поєднує ситість та пікантність у одній страві.
- Ця страва додає нових акцентів у повсякденне меню завдяки своєму колориту та гармонії смаків.
Паприкаш – це чудова нагода додати нових акцентів у повсякдення. Ця страва зачарує вас своїм колоритом та гармонією смаків.
Кілька простих інгредієнтів – і на вашому столі апетитна й пікантна страва. Головне – дотримуватися принципів паприкашу з куркою: ніжне й соковите м’ясо, густота соусу з вершковим смаком та яскравий аромат копченої паприки.
Звідки походить паприкаш?
Паприкаш – страва угорської кухні, а от додавання до страви сметани для помʼякшення смаку придумали австрійці.
Як приготувати паприкаш з куркою?
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 курка;
– 55 грамів вершкового масла;
– 1 болгарський перець;
– 1 помідор;
– 1 зубчик часнику;
– 20 грамів сметани;
– 50 грамів борошна;
– 10 грамів копченої паприки;
– 150 мілілітрів води;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Цибулю подрібніть ножем, болгарський перець наріжте середніми шматочками, а часник дрібно посічіть.
- Великий помідор очистіть від шкірки та розітріть у пюре або наріжте дрібними кубиками.
- Курку розділіть на порційні шматки.
- У глибокій сковороді з кришкою розігрійте олію чи вершкове масло. Спершу обсмажте цибулю на середньому вогні, поки вона не стане м’якою та прозорою (близько 5 хвилин).
- Додайте курятину й злегка підрум’яньте з обох боків. Якщо шматків багато – обсмажуйте їх кількома партіями.
- Покладіть болгарський перець, часник, подрібнений помідор і додайте солодку чи гостру паприку. Посоліть і поперчіть.
- Влийте воду, доведіть до закипання, потім зменшіть вогонь, накрийте кришкою й тушкуйте приблизно 35 хвилин, доки курка стане м’якою (якщо використовуєте лише грудки – достатньо 20 хвилин).
- Вийміть м’ясо на підігріту тарілку, накрийте фольгою, щоб не остигло.
- У невеликій мисці розмішайте сметану з борошном, додайте кілька ложок гарячої підливи зі сковороди та добре перемішайте.
- Влийте цю суміш у соус, доведіть до загустіння, після чого поверніть курку у сковороду та прогрійте все разом.
- Подавайте паприкаш на гарячих тарілках із картоплею чи відвареним рисом.
Смачного!
