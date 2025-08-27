Паприкаш – це чудова нагода додати нових акцентів у повсякдення. Ця страва зачарує вас своїм колоритом та гармонією смаків.

Кілька простих інгредієнтів – і на вашому столі апетитна й пікантна страва. Головне – дотримуватися принципів паприкашу з куркою: ніжне й соковите м’ясо, густота соусу з вершковим смаком та яскравий аромат копченої паприки.

Звідки походить паприкаш?

Паприкаш – страва угорської кухні, а от додавання до страви сметани для помʼякшення смаку придумали австрійці.



Як приготувати паприкаш з куркою?

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 курка;

– 55 грамів вершкового масла;

– 1 болгарський перець;

– 1 помідор;

– 1 зубчик часнику;

– 20 грамів сметани;

– 50 грамів борошна;

– 10 грамів копченої паприки;

– 150 мілілітрів води;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Цибулю подрібніть ножем, болгарський перець наріжте середніми шматочками, а часник дрібно посічіть. Великий помідор очистіть від шкірки та розітріть у пюре або наріжте дрібними кубиками. Курку розділіть на порційні шматки. У глибокій сковороді з кришкою розігрійте олію чи вершкове масло. Спершу обсмажте цибулю на середньому вогні, поки вона не стане м’якою та прозорою (близько 5 хвилин). Додайте курятину й злегка підрум’яньте з обох боків. Якщо шматків багато – обсмажуйте їх кількома партіями. Покладіть болгарський перець, часник, подрібнений помідор і додайте солодку чи гостру паприку. Посоліть і поперчіть. Влийте воду, доведіть до закипання, потім зменшіть вогонь, накрийте кришкою й тушкуйте приблизно 35 хвилин, доки курка стане м’якою (якщо використовуєте лише грудки – достатньо 20 хвилин). Вийміть м’ясо на підігріту тарілку, накрийте фольгою, щоб не остигло. У невеликій мисці розмішайте сметану з борошном, додайте кілька ложок гарячої підливи зі сковороди та добре перемішайте. Влийте цю суміш у соус, доведіть до загустіння, після чого поверніть курку у сковороду та прогрійте все разом. Подавайте паприкаш на гарячих тарілках із картоплею чи відвареним рисом.

Смачного!

