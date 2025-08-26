Бельгійські вафлі – це завжди просто і смачно, тож якщо маєте кабачки й вже не знаєте, куди їх подіти, то цей рецепт точно стане у пригоді. Для сніданку або ситного перекусу це просто фантастичний варіант, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok viktoria.panasiuk.
Як приготувати бельгійські вафлі з кабачків?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 середніх кабачки;
– 2 яйця;
– 100 грамів сиру;
– 1 перець;
– пучок зелені;
– 1 чайна ложка приправи з томатом, базиліком та часником;
– сіль та перець до смаку;
– 4 столові ложки борошна;
– пів чайної ложки розпушувача;
– олія для змащування вафельниці.
Приготування:
- Натріть кабачки на середній тертці, трохи підсоліть та залиште на 15 хвилин.
- Відіжміть зайву рідину, додайте яйця, тертий сир, дрібно нарізаний болгарський перець, подрібнену зелень, спеції. Просійте борошно разом із розпушувачем і всипте в масу.
- Добре розігрійте вафельницю, змастіть поверхню олією. Викладайте по столовій ложці з гіркою кабачкового тіста й випікайте вафлі 4 – 5 хвилин.
- Подавайте з охолодженою сметаною.
Смачного!
А ще варто спробувати посмажити зелені помідори. Вони недарма стали героями книг – цей смак точно вартий дифірамбів.