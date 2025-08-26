Бельгийские вафли – это всегда просто и вкусно, поэтому если есть кабачки и уже не знаете, куда их девать, то этот рецепт точно пригодится. Для завтрака или сытного перекуса это просто фантастический вариант, рассказывает 24 Канал со ссылкой на TikTok viktoria.panasiuk.

Как приготовить бельгийские вафли из кабачков?

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 средних кабачка;

– 2 яйца;

– 100 граммов сыра;

– 1 перец;

– пучок зелени;

– 1 чайная ложка приправы с томатом, базиликом и чесноком;

– соль и перец по вкусу;

– 4 столовые ложки муки;

– пол чайной ложки разрыхлителя;

– масло для смазывания вафельницы.

Приготовление:

Натрите кабачки на средней терке, немного подсолите и оставьте на 15 минут. Отожмите лишнюю жидкость, добавьте яйца, тертый сыр, мелко нарезанный болгарский перец, измельченную зелень, специи. Просейте муку вместе с разрыхлителем и всыпьте в массу. Хорошо разогрейте вафельницу, смажьте поверхность маслом. Выкладывайте по столовой ложке с горкой кабачкового теста и выпекайте вафли 4 – 5 минут. Подавайте с охлажденной сметаной.

Приятного аппетита!

А еще стоит попробовать пожарить зеленые помидоры. Они недаром стали героями книг – этот вкус точно стоит дифирамбов.