Жареные зеленые помидоры приобрели фантастическую популярность с выходом одноименной книги. Впрочем, вполне заслуженно, ведь это действительно оригинальный отход от привычных будней, который хочется повторять снова и снова, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал ITV Media Group.
Как приготовить жареные зеленые помидоры?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 300 граммов зеленых помидоров;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 1 болгарский перец;
– 300 – 400 граммов куриного филе;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1 столовая ложка соли;
– 0,5 чайной ложки перца;
– 2 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- Очистите лук и морковь, из болгарского перца выньте семена. Все овощи хорошо промойте и обсушите бумажным полотенцем.
- Лук нарежьте небольшими кубиками, перец измельчите соломкой, морковь натрите на терке. Зеленые помидоры также вымойте, обсушите и порежьте кружочками толщиной примерно 1 сантиметр.
- Куриное филе нарежьте небольшими кубиками, приправьте солью, перцем и паприкой.
- На разогретую сковороду влейте масло, выложите курятину и обжарьте до легкой золотистости. Затем добавьте зеленые помидоры и тушите все вместе на слабом огне 5–10 минут.
- Далее положите лук, болгарский перец и морковь, перемешайте и обжаривайте, пока овощи не станут мягкими и блюдо не будет полностью готовым.
Приятного аппетита!
А еще ваши блюда может прекрасно дополнить легкая закуска из перцев. Это настоящая находка этим летом – шикарный результат без лишних усилий.