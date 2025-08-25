Смажені зелені помідори набули фантастичної популярності з виходом однойменної книги. Втім, цілком заслужено, адже це справді оригінальний відхід від звичних буднів, який хочеться повторювати знову й знову, розповідає 24 Канал з посиланням на портал ITV Media Group.

Як приготувати смажені зелені помідори?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів зелених помідорів;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 1 болгарський перець;

– 300 – 400 грамів курячого філе;

– 1 чайна ложка паприки;

– 1 столова ложка солі;

– 0,5 чайної ложки перцю;

– 2 столові ложки олії.

Приготування:

Очистьте цибулю та моркву, з болгарського перцю вийміть насіння. Усі овочі добре промийте й обсушіть паперовим рушником. Цибулю наріжте невеликими кубиками, перець подрібніть соломкою, моркву натріть на тертці. Зелені помідори також вимийте, обсушіть і поріжте кружечками завтовшки приблизно 1 сантиметр. Куряче філе наріжте невеликими кубиками, приправте сіллю, перцем і паприкою. На розігріту сковороду влийте олію, викладіть курятину й обсмажте до легкої золотистості. Потім додайте зелені помідори та тушкуйте все разом на слабкому вогні 5–10 хвилин. Далі покладіть цибулю, болгарський перець і моркву, перемішайте та обсмажуйте, доки овочі не стануть м’якими і страва не буде повністю готовою.

Смачного!

Смачного!