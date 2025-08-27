Укр Рус
27 августа, 19:11
3

Это фантастически вкусно: паприкаш из курицы – сытость и пикантность в одной тарелке

Лилия Имбировская-Сиваковская
Паприкаш – это прекрасная возможность добавить новых акцентов в повседневность. Это блюдо очарует вас своим колоритом и гармонией вкусов.

Несколько простых ингредиентов – и на вашем столе аппетитное и пикантное блюдо. Главное – придерживаться принципов паприкашу с курицей: нежное и сочное мясо, густота соуса со сливочным вкусом и яркий аромат копченой паприки.

Откуда происходит паприкаш?


Паприкаш – блюдо венгерской кухни, а вот добавление в блюдо сметаны для смягчения вкуса придумали австрийцы.


Как приготовить паприкаш с курицей?

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты
– 1 курица;
– 55 граммов сливочного масла;
– 1 болгарский перец;
– 1 помидор;
– 1 зубчик чеснока;
– 20 граммов сметаны;
– 50 граммов муки;
– 10 граммов копченой паприки;
– 150 миллилитров воды;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук измельчите ножом, болгарский перец нарежьте средними кусочками, а чеснок мелко порубите.
  2. Большой помидор очистите от кожуры и разотрите в пюре или нарежьте мелкими кубиками.
  3. Курицу разделите на порционные куски.
  4. В глубокой сковороде с крышкой разогрейте растительное или сливочное масло. Сначала обжарьте лук на среднем огне, пока он не станет мягким и прозрачным (около 5 минут).
  5. Добавьте курятину и слегка подрумяньте с обеих сторон. Если кусков много – обжаривайте их несколькими партиями.
  6. Положите болгарский перец, чеснок, измельченный помидор и добавьте сладкую или острую паприку. Посолите и поперчите.
  7. Влейте воду, доведите до закипания, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите примерно 35 минут, пока курица станет мягкой (если используете только грудки – достаточно 20 минут).
  8. Выньте мясо на подогретую тарелку, накройте фольгой, чтобы не остыло.
  9. В небольшой миске размешайте сметану с мукой, добавьте несколько ложек горячей подливки со сковороды и хорошо перемешайте.
  10. Влейте эту смесь в соус, доведите до загустения, после чего верните курицу в сковороду и прогрейте все вместе.
  11. Подавайте паприкаш на горячих тарелках с картофелем или отварным рисом.

Приятного аппетита!

