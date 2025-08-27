Несколько простых ингредиентов – и на вашем столе аппетитное и пикантное блюдо. Главное – придерживаться принципов паприкашу с курицей: нежное и сочное мясо, густота соуса со сливочным вкусом и яркий аромат копченой паприки.

Читайте также Теперь кабачков никогда не будет много: как приготовить вкусные и оригинальные вафли

Откуда происходит паприкаш?

Паприкаш – блюдо венгерской кухни, а вот добавление в блюдо сметаны для смягчения вкуса придумали австрийцы.



Как приготовить паприкаш с курицей?

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 курица;

– 55 граммов сливочного масла;

– 1 болгарский перец;

– 1 помидор;

– 1 зубчик чеснока;

– 20 граммов сметаны;

– 50 граммов муки;

– 10 граммов копченой паприки;

– 150 миллилитров воды;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Лук измельчите ножом, болгарский перец нарежьте средними кусочками, а чеснок мелко порубите. Большой помидор очистите от кожуры и разотрите в пюре или нарежьте мелкими кубиками. Курицу разделите на порционные куски. В глубокой сковороде с крышкой разогрейте растительное или сливочное масло. Сначала обжарьте лук на среднем огне, пока он не станет мягким и прозрачным (около 5 минут). Добавьте курятину и слегка подрумяньте с обеих сторон. Если кусков много – обжаривайте их несколькими партиями. Положите болгарский перец, чеснок, измельченный помидор и добавьте сладкую или острую паприку. Посолите и поперчите. Влейте воду, доведите до закипания, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите примерно 35 минут, пока курица станет мягкой (если используете только грудки – достаточно 20 минут). Выньте мясо на подогретую тарелку, накройте фольгой, чтобы не остыло. В небольшой миске размешайте сметану с мукой, добавьте несколько ложек горячей подливки со сковороды и хорошо перемешайте. Влейте эту смесь в соус, доведите до загустения, после чего верните курицу в сковороду и прогрейте все вместе. Подавайте паприкаш на горячих тарелках с картофелем или отварным рисом.

Приятного аппетита!

Что еще можно приготовить на всю семью?