Несколько простых ингредиентов – и на вашем столе аппетитное и пикантное блюдо. Главное – придерживаться принципов паприкашу с курицей: нежное и сочное мясо, густота соуса со сливочным вкусом и яркий аромат копченой паприки.
Читайте также Теперь кабачков никогда не будет много: как приготовить вкусные и оригинальные вафли
Откуда происходит паприкаш?
Паприкаш – блюдо венгерской кухни, а вот добавление в блюдо сметаны для смягчения вкуса придумали австрийцы.
Как приготовить паприкаш с курицей?
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 курица;
– 55 граммов сливочного масла;
– 1 болгарский перец;
– 1 помидор;
– 1 зубчик чеснока;
– 20 граммов сметаны;
– 50 граммов муки;
– 10 граммов копченой паприки;
– 150 миллилитров воды;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Лук измельчите ножом, болгарский перец нарежьте средними кусочками, а чеснок мелко порубите.
- Большой помидор очистите от кожуры и разотрите в пюре или нарежьте мелкими кубиками.
- Курицу разделите на порционные куски.
- В глубокой сковороде с крышкой разогрейте растительное или сливочное масло. Сначала обжарьте лук на среднем огне, пока он не станет мягким и прозрачным (около 5 минут).
- Добавьте курятину и слегка подрумяньте с обеих сторон. Если кусков много – обжаривайте их несколькими партиями.
- Положите болгарский перец, чеснок, измельченный помидор и добавьте сладкую или острую паприку. Посолите и поперчите.
- Влейте воду, доведите до закипания, затем уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите примерно 35 минут, пока курица станет мягкой (если используете только грудки – достаточно 20 минут).
- Выньте мясо на подогретую тарелку, накройте фольгой, чтобы не остыло.
- В небольшой миске размешайте сметану с мукой, добавьте несколько ложек горячей подливки со сковороды и хорошо перемешайте.
- Влейте эту смесь в соус, доведите до загустения, после чего верните курицу в сковороду и прогрейте все вместе.
- Подавайте паприкаш на горячих тарелках с картофелем или отварным рисом.
Приятного аппетита!
Что еще можно приготовить на всю семью?
- Хороший выбор – сытная запеканка "По-деревенски".
- Она требует дешевых ингредиентов и неприхотлива в приготовлении.
- Для современных занятых хозяек этот рецепт будет настоящим спасением.