Цьому паштету позаздрять ресторани: знахідка з соцмереж у томатній глазурі

Паштети – це завжди гарна можливість віднайти нові смаки. Навіть з елементарних інгредієнтів можна створити шедевр!

Зробити паштет – справа кількох хвилин, але варто трішки почаклувати над подачею – і результат буде казковим. Як це зробити – розповідає yummy.lera. Як зробити паштет у томатній глазурі? Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

паштет:

– 600 грамів курячої печінки;

– сіль, перець, мускатний горіх;

– 2 цибулі;

– 2 моркви;

– 50 грамів вершкового масла;

– 200 мілілітрів вершків 10-15%;

глазур:

– 100 грамів запеченого перцю без шкірки;

– 140 грамів томатної пасти;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 400 мілілітрів води;

– 8 грамів агар-агару. Цей паштет вас вразить: дивіться відео Приготування: Промиту й очищену курячу печінку викладіть у форму для запікання. Додайте сіль, перець, дрібку мускатного горіха, нарізані моркву, цибулю та вершкове масло. Залийте все вершками й запікайте при 180 градусів близько години. Потім перекладіть печінку разом із соком у миску та збийте блендером до шовковистої однорідності. Розділіть теплий паштет на порції по 125 грамів. Кожну щільно загорніть у харчову плівку, надаючи форми круглого томата, і відправте в морозилку на ніч до повного замороження. Запечений солодкий перець, томатну пасту, дрібку солі та воду збийте блендером. Додайте агар-агар, доведіть до кипіння й проваріть 3 хвилини, помішуючи. Дайте суміші трохи охолонути. Діставайте заморожені кульки по одній, знімайте плівку й швидко занурюйте в теплу глазур. Завдяки холоду оболонка миттєво застигне. Перекладіть готові "томати" в холодильник на 6 – 8 годин для розморожування. Перед подачею прикрасьте кульки зеленими хвостиками від свіжих томатів і подавайте з хрусткими грінками.