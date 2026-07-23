Приготовить паштет – дело нескольких минут, но стоит немного потрудиться над подачей – и результат будет сказочным. Как это сделать – рассказывает yummy.lera.
Как приготовить паштет в томатной глазури?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
паштет:
– 600 граммов куриной печени;
– соль, перец, мускатный орех;
– 2 луковицы;
– 2 моркови;
– 50 граммов сливочного масла;
– 200 миллилитров сливок 10–15%;
глазурь:
– 100 граммов запеченного перца без кожицы;
– 140 граммов томатной пасты;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 400 миллилитров воды;
– 8 граммов агар-агара.
Этот паштет вас поразит: смотрите видео
Приготовление:Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- Промытую и очищенную куриную печень выложите в форму для запекания.
- Добавьте соль, перец, щепотку мускатного ореха, нарезанные морковь, лук и сливочное масло. Залейте все сливками и запекайте при 180 градусах около часа.
- Затем переложите печень вместе с соком в миску и взбейте блендером до шелковистой однородности.
- Разделите теплый паштет на порции по 125 граммов. Каждую порцию плотно заверните в пищевую пленку, придавая форму круглого помидора, и отправьте в морозилку на ночь до полного замораживания.
- Запеченный сладкий перец, томатную пасту, щепотку соли и воду взбейте блендером. Добавьте агар-агар, доведите до кипения и проварите 3 минуты, помешивая. Дайте смеси немного остыть.
- Доставайте замороженные шарики по одному, снимайте пленку и быстро окунайте в теплую глазурь. Благодаря холоду оболочка мгновенно застынет.
- Переложите готовые "помидоры" в холодильник на 6 – 8 часов для размораживания.
- Перед подачей украсьте шарики зелеными хвостиками от свежих помидоров и подавайте с хрустящими гренками.