Зробити паштет – справа кількох хвилин, але варто трішки почаклувати над подачею – і результат буде казковим. Як це зробити – розповідає yummy.lera.

Як зробити паштет у томатній глазурі?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

паштет:

– 600 грамів курячої печінки;

– сіль, перець, мускатний горіх;

– 2 цибулі;

– 2 моркви;

– 50 грамів вершкового масла;

– 200 мілілітрів вершків 10-15%;

глазур:

– 100 грамів запеченого перцю без шкірки;

– 140 грамів томатної пасти;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 400 мілілітрів води;

– 8 грамів агар-агару.

Цей паштет вас вразить: дивіться відео

Приготування: