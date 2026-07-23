Зробити паштет – справа кількох хвилин, але варто трішки почаклувати над подачею – і результат буде казковим. Як це зробити – розповідає yummy.lera.
Як зробити паштет у томатній глазурі?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
паштет:
– 600 грамів курячої печінки;
– сіль, перець, мускатний горіх;
– 2 цибулі;
– 2 моркви;
– 50 грамів вершкового масла;
– 200 мілілітрів вершків 10-15%;
глазур:
– 100 грамів запеченого перцю без шкірки;
– 140 грамів томатної пасти;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 400 мілілітрів води;
– 8 грамів агар-агару.
Цей паштет вас вразить: дивіться відео
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- Промиту й очищену курячу печінку викладіть у форму для запікання.
- Додайте сіль, перець, дрібку мускатного горіха, нарізані моркву, цибулю та вершкове масло. Залийте все вершками й запікайте при 180 градусів близько години.
- Потім перекладіть печінку разом із соком у миску та збийте блендером до шовковистої однорідності.
- Розділіть теплий паштет на порції по 125 грамів. Кожну щільно загорніть у харчову плівку, надаючи форми круглого томата, і відправте в морозилку на ніч до повного замороження.
- Запечений солодкий перець, томатну пасту, дрібку солі та воду збийте блендером. Додайте агар-агар, доведіть до кипіння й проваріть 3 хвилини, помішуючи. Дайте суміші трохи охолонути.
- Діставайте заморожені кульки по одній, знімайте плівку й швидко занурюйте в теплу глазур. Завдяки холоду оболонка миттєво застигне.
- Перекладіть готові "томати" в холодильник на 6 – 8 годин для розморожування.
- Перед подачею прикрасьте кульки зеленими хвостиками від свіжих томатів і подавайте з хрусткими грінками.