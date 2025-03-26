Класику не замінить ніщо: рецепт традиційної паски від неповторної пані Стефи

Вже незабаром Великдень, а отже, пора збирати рецепти смачних пасок. Якщо в якийсь момент складно буде обрати – найкраще зупинитися на класиці.

Зазвичай всі забувають про класику та роблять паску "паннетонового" типу. 24 Канал пропонує не відкидати класичний варіант та зробити його за рецептом неперевершеної пані Стефи. До теми Прабабусі на цьому зналися: перевірений рецепт "Львівської" паски від Дарії Цвєк Рецепт класичної паски від пані Стефи Час : 2 години

: 2 години Порцій: 8 Інгредієнти:

– 1 кілограм борошна;

– 400 – 450 грамів теплого молока;

– 100 грамів дріжджів;

– 10 жовтків;

– 250 грамів вершкового масла;

– 250 – 300 грамів цукру;

– 200 грамів цукру;

– 200 грамів родзинок;

– 100 грамів цукатів;

– 1/2 чайної ложечки солі;

– цедра та ванільний цукор. Приготування: Борошно просіюємо та залишаємо на трішки у теплому місці. Дріжджі кришимо, додаємо тепле молоко, трішки борошна і кілька ложок цукру. Залишаємо на 15 – 20 хвилин, щоб забродило. Жовтки розтираємо з цукром, цедрою та ванільним цукром у піну. До дріжджової заготовки додаємо просіяне борошно та сіль, перемішуємо, додаємо жовтки та вимішуємо. Додаємо топлене вершкове масло та добре вимішуємо, тісто має бути гладким та лискучим. Акуратно додаємо родзинки з цукатами, перемішуємо і залишаємо в теплому місці, щоб росло. Коли тісто виростає – обминаємо, наповнюємо ним форми на 1/3 висоти та знову залишємо рости. Розігрівєамо дузовку до 200 градусів, випікаємо 15 хвилин, знижуємо температуру до 175 і готуємо ще 45 хвилин. Виймаємо паску з форми, коли вона охолоне. Смачного! ВІн смакує як жоден інший: як заготувати березовий сік.