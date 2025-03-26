Березовий сік – це напій, який полюбляють абсолютно усі. Просто неможливо встояти перед його солодким присмаком, який можна доповнити улюбленими фруктами, інформує 24 Канал з посиланням на Cookpad.
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Рецепт березового соку
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 6 літрів
Інгредієнти:
– 6 літрів березового соку;
– 250 грамів цукру;
– 4 цукерки "Дюшес";
– 1/2 чайної ложки лимонної кислоти.
Приготування:
- Сік проціджуємо та доводимо до кипіння.
- Додаємо цукор, цукерки та лимонну кислоту.
- Розливаємо у банки та стерилізуємо 15 хвилин.
- Замість цукерок можна використати улюблений фрукт або додати більше цукру.
Смачного!
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