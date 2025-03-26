Березовий сік – це напій, який полюбляють абсолютно усі. Просто неможливо встояти перед його солодким присмаком, який можна доповнити улюбленими фруктами, інформує 24 Канал з посиланням на Cookpad.

Цікаво Вона стала легендарною: шкільна мініпіца, яку обожнюють дорослі та діти

Рецепт березового соку

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 6 літрів

Інгредієнти:

– 6 літрів березового соку;

– 250 грамів цукру;

– 4 цукерки "Дюшес";

– 1/2 чайної ложки лимонної кислоти.

Приготування:

Сік проціджуємо та доводимо до кипіння. Додаємо цукор, цукерки та лимонну кислоту. Розливаємо у банки та стерилізуємо 15 хвилин. Замість цукерок можна використати улюблений фрукт або додати більше цукру.

Смачного!

Спеції віддадуть весь аромат: лайфхак з Індії.